Una provincia entrega bonos de $450.000 y $200.000 en diciembre 2025: a quiénes corresponde

Con la llegada del último mes del año, un importante grupo recibió un apoyo económico que es fundamental para las compras navideñas.

Aguinaldo de junio 2025. Foto: NA

La llegada de diciembre 2025 trae buenas noticias para los habitantes de una provincia. En el comienzo del mes, se anunció el pago de un extra que viene perfecto para las compras navideñas.

Qué provincia entrega un bono para diciembre 2025

Esta medida impacta en San Luis, donde el anuncio fue realizado por el gobernador Claudio Poggi semanas atrás, y se abonó este jueves 4 de diciembre. Este plus alcanza tanto a empleados públicos, como a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social.

Pesos argentinos. Foto: REUTERS

Los trabajadores públicos de San Luis reciben $450.000, mientras que el bono para aquellos titulares del Plan de Inclusión Social se ubicó en los $200.000.

Poggi indicó que “en lo que va del año, hemos realizado aumentos salariales por encima de la inflación. La suma de las actualizaciones realizadas en febrero, abril y julio de 2025 alcanzaron al 31%”.

Cajero automático, billete de 10 mil pesos. Foto: archivo NA/Damián Dopacio

Esto se suma al 5% de aumento que ya se brindó en noviembre, por lo que se alcanza el 36%, con el objetivo de superar la inflación interanual prevista.

Además, las autoridades informaron fechas importantes con respecto a los pagos que faltan para lo que resta del 2025.

Por ejemplo, el próximo viernes 19 de diciembre se abonará el medio aguinaldo para los empleados públicos, donde se verá el aumento anual del 36%.

El 30 habrá cobros por duplicado: se recibirá el sueldo correspondiente al mes de diciembre, así como también el pago del Plan de Inclusión Social.

Hasta qué día se puede pagar el aguinaldo de diciembre 2025

El inicio de diciembre 2025 puede traer buenas noticias para millones de trabajadores en Argentina. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará en el último mes del año, por lo que resulta conocer las fechas vinculadas al aguinaldo.

¿Cuándo se paga el aguinaldo? Foto: NA.

El aguinaldo de diciembre 2025 está destinado a los trabajadores registrados, y a los jubilados y pensionados del sistema previsional. Esta liquidación coincide con el mes de diciembre y se puede pagar hasta el jueves 18 de diciembre.

Sin embargo, las empresas cuentan con un lapso de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Por ende, algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el miércoles 24 de diciembre de 2025.