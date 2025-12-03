Precios de la canasta navideña 2025: cuánto cuestan los productos infaltables para la mesa familiar
Un informe de Focus Market para Naranja X hace un relevamiento de los montos que deberán gastar las familias, además de la comparación con los precios del 2024.
La llegada de la Navidad 2025 representa una diversidad de compras para las familias en Argentina. Los regalos, así como también la decoración y las comidas típicas, hacen que haya que desembolsar una importante cantidad de dinero, que se elevó con respecto al 2024.
Un informe de Focus Market para Naranja X releva distintos productos y sus correspondientes precios, así como su comparación con el año pasado.
Datos y precios de las compras navideñas en 2025
La inflación en octubre indicó que había una variación interanual del 31,3%. Sin embargo, los precios navideños subieron, pero en un porcentaje menor. La decoración escaló un 12%, mientras que los comestibles tuvieron una variación del 27%.
En el área de la decoración del hogar, productos como los pesebres subieron un 28%, las luces cerca el 27% y guirnaldas alrededor del 18%. En cambio, se dieron algunas bajas destacables, como las coronas, que se consiguen un 17% más baratas, así como los sets de adornos, en un 29%.
Con respecto a los alimentos, la canasta navideña, que consiste en 12 productos, subió en un promedio del 27%. Cabe mencionar que dos de los tres comestibles que más aumentaron son importados, como son la torta española de frutos secos con un 47%, el pan dulce con frutas con 44% y el turrón blando de almendra en 38%.
Precios de la canasta navideña 2025
En lo que refiere a comestibles, el total de la lista de 12 productos es de $95.401, un 27% más caro que en 2024. Lo más costoso es la torta española de frutos secos, en $24.920, mientras que lo más económico son las garrapiñadas de maní, a $1.350.
- Torta española de Frutos Secos 200g: $24.920
- Pan dulce con frutas 400g: $5.750
- Turrón español blando de almendra 200g: $13.500
- Turrón de almendras 90g: $4.940
- Espumante fresa 750cc: $10.500
- Budín con frutas 215g: $3.758
- Turrón Blando c/maní 130g: $3.005
- Espumante Ananá 710cc: $5.100
- Sidra 720cc: $2.299
- Pan dulce c/chips de chocolate 400g: $10.299
- Garrapiñadas de maní 80g: $ 1.350
- Champagne x 750 cc: $9.980
- Total: $95.401
Precios de la decoración navideña 2025
La decoración navideña para 2025 ronda un total de $423.955, un 12% más en comparación a la del 2024. Lo más caro es un pesebre de nueve piezas, que toca los $179.000, con un aumento interanual del 28%. El clásico árbol está por encima de los $142.000, mientras que lo más económico de la lista de 8 ítems es la corona, a $10.499.
- 1 pesebre 9 piezas de 13cm c/u: $179.000
- 2 juegos de luces cálidas LED x 50 c/u: $17.718
- 4 guirnaldas verdes - 6cm x 2mts: $19.996
- Centro de mesa - 25x12x7cm: $23.484
- Bota navideña - 40cm: $13.199
- Árbol Navideño-Base metal 1.80cm: $142.829
- Corona navideña -24x30cm: $10.499
- 24 adornos navideños -5cm c/u: $17.230
- Total: $423.955
Uno de los datos que mencionó Naranja X es que el 74% de los encuestados a nivel nacional prioriza las promociones y descuentos para hacer las compras navideñas. Otro 9% se vuelca por la financiación en cuotas y un 7% aprovechan descuentos con pagos en débito o QR.