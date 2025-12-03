Precios de la canasta navideña 2025: cuánto cuestan los productos infaltables para la mesa familiar

Un informe de Focus Market para Naranja X hace un relevamiento de los montos que deberán gastar las familias, además de la comparación con los precios del 2024.

Las ensaladas que no pueden faltar en la mesa de Año Nuevo. Foto Freepik

La llegada de la Navidad 2025 representa una diversidad de compras para las familias en Argentina. Los regalos, así como también la decoración y las comidas típicas, hacen que haya que desembolsar una importante cantidad de dinero, que se elevó con respecto al 2024.

Un informe de Focus Market para Naranja X releva distintos productos y sus correspondientes precios, así como su comparación con el año pasado.

Mesa dulce de Navidad. Foto: Freepik.

Datos y precios de las compras navideñas en 2025

La inflación en octubre indicó que había una variación interanual del 31,3%. Sin embargo, los precios navideños subieron, pero en un porcentaje menor. La decoración escaló un 12%, mientras que los comestibles tuvieron una variación del 27%.

En el área de la decoración del hogar, productos como los pesebres subieron un 28%, las luces cerca el 27% y guirnaldas alrededor del 18%. En cambio, se dieron algunas bajas destacables, como las coronas, que se consiguen un 17% más baratas, así como los sets de adornos, en un 29%.

Comida navideña - Menú

Con respecto a los alimentos, la canasta navideña, que consiste en 12 productos, subió en un promedio del 27%. Cabe mencionar que dos de los tres comestibles que más aumentaron son importados, como son la torta española de frutos secos con un 47%, el pan dulce con frutas con 44% y el turrón blando de almendra en 38%.

Precios de la canasta navideña 2025

Informe de Focus Market acerca de los precios de la canasta navideña. Foto: Focus Market

En lo que refiere a comestibles, el total de la lista de 12 productos es de $95.401, un 27% más caro que en 2024. Lo más costoso es la torta española de frutos secos, en $24.920, mientras que lo más económico son las garrapiñadas de maní, a $1.350.

Torta española de Frutos Secos 200g: $24.920

Pan dulce con frutas 400g: $5.750

Turrón español blando de almendra 200g: $13.500

Turrón de almendras 90g: $4.940

Espumante fresa 750cc: $10.500

Budín con frutas 215g: $3.758

Turrón Blando c/maní 130g: $3.005

Espumante Ananá 710cc: $5.100

Sidra 720cc: $2.299

Pan dulce c/chips de chocolate 400g: $10.299

Garrapiñadas de maní 80g: $ 1.350

Champagne x 750 cc: $9.980

Total: $95.401

Precios de la decoración navideña 2025

Informe de Focus Market acerca de los precios de la canasta navideña. Foto: Focus Market

La decoración navideña para 2025 ronda un total de $423.955, un 12% más en comparación a la del 2024. Lo más caro es un pesebre de nueve piezas, que toca los $179.000, con un aumento interanual del 28%. El clásico árbol está por encima de los $142.000, mientras que lo más económico de la lista de 8 ítems es la corona, a $10.499.

1 pesebre 9 piezas de 13cm c/u: $179.000

2 juegos de luces cálidas LED x 50 c/u: $17.718

4 guirnaldas verdes - 6cm x 2mts: $19.996

Centro de mesa - 25x12x7cm: $23.484

Bota navideña - 40cm: $13.199

Árbol Navideño-Base metal 1.80cm: $142.829

Corona navideña -24x30cm: $10.499

24 adornos navideños -5cm c/u: $17.230

Total: $423.955

Uno de los datos que mencionó Naranja X es que el 74% de los encuestados a nivel nacional prioriza las promociones y descuentos para hacer las compras navideñas. Otro 9% se vuelca por la financiación en cuotas y un 7% aprovechan descuentos con pagos en débito o QR.