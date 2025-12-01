Cómo presentar la libreta digital de la AUH: guía paso a paso

El 31 de diciembre es la fecha límite para presentar la libreta de la Asignación Universal por Hijo que ahora puede ser virtual. Cómo hacerla.

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la ANSES tienen que presentar los documentos antes del 31 de diciembre y ahora se sumó la manera de hacerlo de forma virtual. La libreta a llenar incluye los controles de salud, vacunación y escolaridad, y habilitará también el cobro del complemento acumulado el año anterior.

La libreta se puede completar en la app Mi ANSES con una firma presencial de las escuelas y centros de salud por la vacunación, control y educación de los niños y niñas.

Libreta AUH virtual.

Guía práctica: cómo presentar la libreta virtual para el trámite de la AUH

Ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL del titular y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Presentar libreta” y cargar el formulario Dentro del menú, hay que dirigirse a la sección “hijas e hijos” y luego elegir “presentar libreta AUH”. Subir el formulario PS.1.47 escaneado o fotografiado, asegurándose de que todos los datos estén legibles. Confirmar que estén completas las secciones de educación, salud y vacunación. Si alguna parte está incompleta, se debe seleccionar "Generar Libreta" para descargar el formulario o mandarlo al correo electrónico. Completar y firmar: Se imprime en buena calidad y en una sola hoja y se lleva a la escuela y/o al centro de salud para que lo firmen. Subir la Libreta completa: Una vez firmada, se saca una foto en formato JPG, en superficie plana, con buena iluminación y con un peso menor a 3 MB. Confirmar el trámite: El sistema mostrará un comprobante digital de la carga y se recomienda descargarlo o guardarlo en PDF como respaldo.

Cómo presentar la libreta virtual para el trámite de la AUH Foto: Freepik.

Por qué conviene usar la libreta digital

Ahorro de tiempo y traslados: ya no es necesario acercarse a una oficina física.

Disponibilidad 24/7: el trámite puede hacerse en cualquier momento del día.

Mayor accesibilidad: se reduce la necesidad de pedir turnos, algo que solía generar demoras.

Trazabilidad: el sistema confirma la carga en línea y permite verificar el estado del trámite.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Montos AUH de diciembre 2025

La AUH percibe un aumento del 2,34% en diciembre según su indexación con el IPC. Así quedan los valores:

Montos generales:

Menor de edad: $122.492 (Se retienen $24.498,40)

Hijo con discapacidad: $398.853 (Se retienen $79.770,60)

Zona desfavorable (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones):

Menor de edad: $159.263,20 (Se retienen $31.852,64)

Hijo con discapacidad: $506.653 (Se retienen $101.330,60)

Para asegurarse el cobro del monto retenido, el usuario debe presentar la libreta antes del 31 de diciembre.

Asignación por Nacimiento: un pago único que se actualiza por inflación

Las familias que reciben AUH o Asignación por Embarazo y que hayan tenido un hijo recientemente pueden solicitar la asignación por nacimiento, que en diciembre trepará a $71.395.

Asignación por nacimiento.

El beneficio se puede gestionar entre los 2 meses y los 2 años posteriores al nacimiento y se liquida según el monto vigente en el mes en que se produjo el hecho, independientemente del momento en que se presente la solicitud.

En el caso de adopciones, la ANSES pagará en diciembre una asignación especial de $426.877, dirigida a titulares de AUH o Asignación por Embarazo. Al igual que la asignación por nacimiento, el trámite debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia judicial que oficializa la adopción.