De Palermo a Balvanera: los barrios porteños donde aún se consiguen alquileres por menos de 600 mil pesos

La oferta de alquileres en CABA volvió a expandirse tras el fin de la Ley de Alquileres y casi un tercio de los departamentos publicados se ubica por debajo de los $600.000. Monoambientes, dos y tres ambientes reaparecen en barrios centrales y corredores muy demandados.

Los barrios porteños donde aún se consiguen alquileres por menos de 600 mil pesos. Foto: NA/Marcelo Capece.

El mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una etapa de reconfiguración luego de la derogación de la Ley de Alquileres y la entrada en vigencia del DNU que modificó el sistema contractual.

Este cambio normativo impulsó un incremento significativo en la oferta, moderó las expectativas de los propietarios y generó una desaceleración en el ritmo de aumentos, que durante 2023 y parte de 2024 habían alcanzado niveles récord. A pesar de que los valores continúan siendo elevados, la dinámica del mercado exhibe un movimiento más estable.

En zonas como Palermo, Belgrano y Caballito, un departamento de tres ambientes ronda los $850.000 mensuales, con subas que en el último semestre incluso levemente superaron la inflación.

Sin embargo, la ampliación del stock permitió la reaparición de opciones por debajo de los $600.000 en áreas donde hacía meses no se encontraba disponibilidad.

Según el especialista en Real Estate y miembro del Colegio Inmobiliario porteño, Alejandro Braña para TN, actualmente existen alrededor de 5.000 departamentos por debajo de ese rango, lo que representa cerca de un tercio de las 15.000 unidades de vivienda familiar publicadas.

La cifra contrasta con el panorama observado entre julio y diciembre de 2023, cuando la fuerte escasez de propiedades en oferta impulsó valores a niveles históricos y redujo significativamente las posibilidades de negociación.

En este nuevo escenario, los monoambientes continúan siendo las unidades más accesibles. Los valores de inicio, según relevamientos recientes, son los siguientes:

Monoambientes desde $250.000 a $300.000

$250.000: Pompeya.

$270.000: Palermo – Cañitas.

$280.000: San Nicolás, Parque Patricios, Recoleta.

$290.000: Balvanera, Microcentro, San Nicolás.

$300.000: Flores, San Cristóbal, San Telmo, Belgrano, Boedo, Caballito, Barrio Norte, Monserrat, Recoleta, Parque Chas.

Para quienes buscan unidades con más metros cuadrados, también aparecen alternativas competitivas en distintos barrios.

Departamentos de dos ambientes desde $340.000

$340.000: Barrio Norte.

$350.000: San Nicolás, Retiro, Caballito, Balvanera, Monserrat, Flores, Paternal, Almagro.

En el segmento de tres ambientes, aunque la oferta es más limitada, todavía se encuentran opciones por debajo del umbral de los $500.000.

Tres ambientes desde $400.000 a $500.000

$400.000: Villa Crespo.

Hasta $500.000: Recoleta, Centro, Liniers, Congreso, Monserrat, Villa Santa Rita, San Nicolás, Retiro, Caballito, Almagro, Villa del Parque, Floresta, Parque Patricios, San Telmo, San Cristóbal, Balvanera.

En cuanto a la composición total de la oferta por debajo de $600.000, aproximadamente la mitad corresponde a monoambientes, unas 2.000 unidades a departamentos de dos ambientes, y poco más de un centenar a tipologías de tres ambientes.

Estos valores ofrecen a los inquilinos un panorama más amplio que el registrado en los últimos años, con señales de un mercado que, aunque aún es desafiante, comienza a mostrar signos de mayor equilibrio y previsibilidad.