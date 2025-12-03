Aumentó el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto cuesta un departamento y qué barrios son más económicos

El precio de los al alquileres en CABA aumentaron un 2,2% en noviembre, con un acumulado del 32,6% durante el 2025, por encima de la inflación (27,2%).

Los alquileres en CABA. Foto: NA

El portal de clasificados Zonaprop señaló en su relevamiento que los valores de los departamentos subieron un 35,6% interanual en comparación con noviembre de 2024, por encima del índice inflacionario (31%) pero por debajo del ajuste por Índice de Contratos de Locación (40%).

Según el informe, un monoambiente tiene un precio en la Ciudad de $624.727 por mes, mientras que un departamento de dos ambientes se alquila por $729.916 mensuales. En tanto, un departamento de tres ambientes se encuentra a $987.205 mensuales.

Monoambiente; alquileres; propiedades. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Cuáles son los barrios más caros y baratos de CABA para alquilar

El ranking de los barrios más caros para alquilar lo lidera Puerto Madero, con un precio de $1.238,741 por mes. El Top 3 lo completan Núñez, con $818.018 mensuales y Palermo, con un costo por mes de $714.676.

En contrapartida, Lugano es el barrio más económico, con una media de $584.087 mensuales. Lo siguen Constitución, con $628.163 por mes y Floresta, con $639.271.

Qué pasa con las ventas

El relevamiento indica que el metro cuadrado tuvo un precio de 2.450 dólares en noviembre, sin modificaciones respecto a octubre. Este año, los valores de este segmento aumentaron un 5,4%. Actualmente, el precio medio en CABA se ubica en u$s2.151.

En ese contexto, un monoambiente tiene un valor de 107.493 dólares, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en u$s129.505 y uno de tres cuesta u$s178.855.

Alquileres. Foto: NA/Marcelo Capece.

Cuáles son los barrios más caros y baratos de CABA

En cuanto a los barrios, Puerto Madero, Palermo y Núñez continúan con la oferta más cara de CABA, con u$s6.144, u$s3.393 y u$s3.367 por metro cuadrado, respectivamente.

En tanto, Lugano es el barrio con el valor más bajo para comprar, con u$s1.091 por m2. La lista la siguen Nueva Pompeya, con u$s1.464 y La Boca, con u$s1.533.

¿Cuánto cuesta comprar una casa en la Ciudad de Buenos Aires?

En cuanto a las casas, el precio del metro cuadrado se ubica en u$s1.825, precio estable desde septiembre. De todas maneras, acumula una suba del 5,9% durante 2025, por encima del 5,4% de los departamentos.

En esa línea, una casa con tres dormitorios tiene un valor medio de u$s299.894, mientras que una con cuatro dormitorios posee un valor de u$s490.472.

Cuáles son los barrios más caros y baratos de CABA para comprar una casa

Palermo es el barrio de la Ciudad de Buenos Aires que registra la oferta más cara para comprar casas, con un precio medio de 3.269 u$s por metro cuadrado. El podio lo completan Belgrano (2.995 u$s) y Recoleta (2.611 u$s).

Por su parte, La Boca es el barrio más económico, con un precio medio de 724 u$s por m2.