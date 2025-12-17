Cierran los bancos de todo el país por 4 días en diciembre: cómo retirar efectivo y qué pasa con la compra y venta de dólares

Una resolución del Banco Central impacta en las operaciones de los usuarios de entidades bancarias, que se verán afectados durante las fiestas de fin de año.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que se adhiere al asueto nacional dispuesto para los días 24 y 31 de diciembre, por lo que durante esas jornadas no habrá atención presencial en los bancos, que permanecerán cerrados, mientras que el sistema financiero ajustará su funcionamiento a un esquema especial.

El BCRA informó que el Directorio le otorgó asueto a su personal en ambas fechas e invitó a las entidades de todo el país a adoptar la misma medida.

Pese a que las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) aún no confirmaron oficialmente su adhesión, el antecedente de años anteriores indica que suelen sumarse a la medida.

De esta manera, el cronograma indica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24, 25 y 31 de diciembre, así como también el 1 de enero de 2026.

Cierran los bancos: qué operaciones estarán habilitadas

Pese a que la atención no estará disponible, el BCRA recordó que los canales electrónicos estarán operativos, por lo que los clientes podrán realizar operaciones mediante home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Además, los usuarios podrán extraer efectivo en comercios adheridos, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Ante esta situación, es recomendable que los clientes anticipen cualquier trámite que requiera atención presencial para evitar inconvenientes.

Qué pasa con la compra y venta de dólares

El cierre bancario impacta en la actividad del mercado financiero y de capitales, que permanecerá suspendida durante el 24 y 25 de diciembre.

Esto implica que no habrá compra ni venta de divisas, incluido el dólar oficial. Además, se suspenderán las operaciones con acciones, bonos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos financieros.