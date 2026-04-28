Millonarios vs. São Paulo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre Millonarios y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Millonarios vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.
¿Por dónde ver en vivo Millonarios vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Millonarios y São Paulo se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Millonarios vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Millonarios choca ante São Paulo, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Nemesio Camacho ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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