Caputo aprobó el presupuesto de EANA con superávit de $544 millones en medio del conflicto con el gremio de aeronavegación

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), dependiente de la Secretaría de Transporte, es responsable del control del tráfico aéreo en todo el país, una función clave para la operatividad de los aeropuertos y la seguridad del transporte. Los detalles de la aprobación por parte del Ministerio de Economía a cargo de Caputo.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: archivo NA/Mariano Sánchez

El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, dio el visto bueno al Presupuesto 2025 de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que proyecta un superávit financiero de $544 millones, en pleno contexto de tensión con el gremio de controladores aéreos. La decisión se formalizó mediante la Resolución 2086/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El plan presupuestario aprobado estima que los ingresos operativos de EANA ascenderán a $202.775 millones, mientras que los gastos operativos rondarán los $168.812 millones, lo que dejaría un excedente operativo de $33.963 millones. Al considerar los recursos y gastos de capital -con $3.083 millones y $36.502 millones respectivamente-, el resultado final proyecta un superávit de $544 millones para el ejercicio 2025.

La aprobación de este presupuesto ocurre en medio de un conflicto con la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que agrupa a los controladores aéreos y que había planificado medidas de fuerza en semanas previas a las fiestas de fin de año. Para evitar interrupciones que afectaran el movimiento aéreo en Navidad y Año Nuevo, la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria que frenó temporalmente las protestas gremiales.

La aprobación presupuestaria para la empresa actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte se formalizó mediante la Resolución 2086/2025 publicada el martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial Foto: Noticias Argentinas

Los reclamos sindicales que dieron origen al conflicto incluyen:

Reapertura de la paritaria para compensar la pérdida salarial frente a la inflación

La reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional

La revisión del monto por refrigerio y por antigüedad

La atención a más de 60 reclamos operativos planteados por ATEPSA.

La conciliación obligatoria, que se extiende por un plazo definido por la Secretaría de Trabajo, retrotrae la situación al estado previo al conflicto y obliga a ambas partes a suspender medidas de acción directa y negociar bajo la supervisión estatal, con el objetivo de garantizar el funcionamiento regular del servicio de navegación aérea durante la temporada alta.

Qué es la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), dependiente de la Secretaría de Transporte, es responsable del control del tráfico aéreo en todo el país, una función clave para la operatividad de los aeropuertos y la seguridad del transporte. La aprobación de un presupuesto con números en azul en un año caracterizado por tensiones gremiales y presiones operativas marca un desafío adicional para las autoridades, que deberán buscar soluciones al conflicto laboral y mantener la normalidad del servicio, especialmente en un contexto de alta demanda por las fiestas y la temporada de verano 2026.

La decisión se dio a pocos días de que se levanten medidas de fuerza y con la conciliación obligatoria como marco de negociación obligatoria. El sector gremial y la empresa tendrán un plazo para intentar cerrar acuerdos que permitan garantizar la continuidad del trabajo en el sistema de navegación aérea argentino.