Aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones en Argentina: el anuncio del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano publicó que los aumentos se verán impactados en enero 2026. Los detalles.

ANSES Foto: ANSES

El Gobierno comunicó que aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en todo el país y lo hizo a través de un anuncio publicado en los canales oficiales del Ministerio de Capital Humano. En los últimos días del 2025, Javier Milei tomó la decisión de aplicar un incremento para estos sectores de la sociedad.

El porcentaje de aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones será de un 2,47% en enero 2026 por la fórmula de movilidad, tomando como referencia el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de noviembre 2025 publicado por el INDEC.

Noticia en desarrollo.