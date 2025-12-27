Calendario ANSES para enero 2026: cuáles son las fechas de cobro para cada beneficiario

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de Anses se actualizan con un incremento del 2,47% por movilidad mensual y la continuidad de un bono extraordinario. Impacta en jubilados, pensionados, AUH y asignaciones familiares, con nuevos montos y un calendario de pagos confirmado.

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) llegarán en enero de 2026 con un nuevo incremento respecto a diciembre y la confirmación de un bono extraordinario que busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. El ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual vigente y alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y sociales.

Según lo informado oficialmente, el aumento será del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Este porcentaje impacta de manera directa en los haberes previsionales y en las asignaciones, actualizando los montos de acuerdo con la inflación y manteniendo el mecanismo automático de actualización mes a mes.

Las jubilaciones llegan con un incremento en enero 2026.

¿Cuánto se cobrará en enero 2026 a partir de los aumentos?

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $343.077,95 a $349.303,33 en enero de 2026. Este valor también se replicará en la Pensión Madre de 7 Hijos, que queda equiparada al haber mínimo. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $279.443,60, mientras que la Pensión no contributiva por Invalidez y Vejez alcanzará los $244.523,04.

Las asignaciones sociales también tendrán una suba significativa. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $125.529,58, y en el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto se elevará a $408.697,46. Estos valores resultan clave para millones de familias que dependen de estos ingresos para cubrir gastos básicos.

De esta manera, los montos actualizados quedan establecidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima, $349.303,33

PUAM, $279.443,60

Pensión no contributiva por Invalidez y Vejez, $244.523,04

Pensión Madre de 7 Hijos, $349.303,33

AUH, $125.529,58

AUH con discapacidad, $408.697,46.

El calendario de pago de Anses. Foto: Freepik

Calendario de pagos de Anses en enero 2026

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: lunes 12 de enero

DNI terminado en 1: martes 13 de enero

DNI terminado en 2: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 3: jueves 15 de enero

DNI terminado en 4: viernes 16 de enero

DNI terminado en 5: lunes 19 de enero

DNI terminado en 6: martes 20 de enero

DNI terminado en 7: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 8: jueves 22 de enero

DNI terminado en 9: viernes 23 de enero

Otras prestaciones

Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1, miércoles 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de enero

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Para todas las terminaciones de DNI, el pago correspondiente a la primera quincena se acreditará entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026.

En tanto, el pago de la segunda quincena estará disponible para todos los DNI desde el 22 de enero hasta el 12 de febrero de 2026.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Desempleo

Plan 1: pagos entre el 22 y el 28 de enero según DNI:

DNI terminado en 0 y 1: jueves 22 de enero

DNI terminado en 3 y 2: viernes 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de enero

Plan 2: todas las terminaciones, del 6 al 12 de enero de 2026.