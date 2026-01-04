Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos vigentes para este domingo 4 de enero en comida, supermercados y salidas
El Banco Provincia lanzó un nuevo esquema de beneficios con reintegros semanales para más de 10 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires. Conocé cuáles son.
Con la llegada de la temporada alta de vacaciones, el Banco Provincia volvió a apostar por Cuenta DNI como una de sus principales herramientas para fomentar el consumo y facilitar el ahorro en la provincia de Buenos Aires.
La billetera digital, que ya supera los 10 millones de usuarios activos, lanzó un renovado esquema de promociones para enero 2026, con beneficios orientados tanto a quienes vacacionan en destinos turísticos bonaerenses como a quienes permanecen en sus ciudades de residencia.
El nuevo calendario de descuentos incluye una amplia variedad de rubros y se extiende durante todo el mes. Comercios de cercanía, supermercados, locales gastronómicos, universidades, ferias, mercados y balnearios forman parte de la propuesta, que se organiza por días de la semana y establece topes de reintegro específicos para cada categoría.
El objetivo es permitir que los usuarios planifiquen sus gastos cotidianos y aprovechen al máximo los beneficios disponibles. De este modo, Cuenta DNI se consolida no solo como una herramienta de pago digital, sino también como un instrumento clave para cuidar el presupuesto.
Cuenta DNI: todos los descuentos para este domingo 4 de enero
El nuevo esquema de descuentos y reintegros está vigente en toda la provincia de Buenos Aires. Las promociones se aplican pagando con la app y los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta.
Marcas destacadas del verano
- 25% de descuento todos los días.
- Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca.
- Comercios adheridos: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas.
- Balnearios incluidos: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje.
Gastronomía
- 25% de ahorro los sábados y domingos.
- Tope de reintegro: $8.000 por semana.
- Válido en restaurantes, cafés y balnearios adheridos.
FULL YPF
- 25% de descuento los sábados y domingos.
- Tope de reintegro: $8.000 por semana.
- No aplica para la compra de combustibles.
Descuentos en supermercados
- Promociones todos los días de la semana.
- Ahorros de entre 10% y 20%, según el día y la cadena.
- Supermercados adheridos: ChangoMás, Día, Toledo, Carrefour y Nini Mayorista.
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento todos los días.
- Tope de reintegro: $6.000 por semana.
Comercios en universidades
- 40% de ahorro diario.
- Tope de reintegro: $6.000 por semana.
- Válido en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses.
Claves para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI
- Los beneficios se activan pagando con la app Cuenta DNI.
- Los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta.
- Los topes pueden ser semanales o mensuales, según el rubro.
- Las promociones están vigentes durante todo enero de 2026.