Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Durante el verano, los más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a distintos beneficios para reducir sus gastos.

Banco Provincia anunció descuentos del 25% en comercios adheridos, que incluyen marcas destacadas de la temporada, con el objetivo de incentivar el consumo y aliviar el impacto en el presupuesto de los consumidores.

El beneficio principal rige todos los días y cuenta con un tope semanal de $10.000 por marca. Esto permite que, al combinar consumos en diferentes rubros, el ahorro acumulado para una familia sea considerablemente alto.

La lista de comercios adheridos incluye paradas obligatorias para los turistas en Mar del Plata y otras localidades balnearias de la Costa Atlántica:

Los comercios de la Costa Atlántica adheridos a los descuentos de Cuenta DNI. Foto: NA.

Balnearios : el ahorro del 25% se extiende al alquiler de sombras y servicios en paradores como Mute, Torreón del Monje y Marbella en Mar del Plata; Manaos en Villa Gesell y Pepe’s en Miramar, entre otros.

Entretenimiento : los usuarios pueden ahorrar en Interlagos, Le Park y Parque Mogotes.

Gastronomía y clásicos : el beneficio aplica en lugares icónicos como Manolo (churrería y restaurante), La Fonte d’Oro, Havanna, Chichilo, Havanna y Atalaya.

Heladerías y dulces: también participan Freddo, Guolis, La Pinocha, Lucciano’s y las medialunas de SAO.

Beneficio especial en Full YPF

Además de los comercios de calle y playa, la entidad financiera sumó una promoción exclusiva para los locales Full YPF adheridos. En este caso, el descuento es del 25% los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

Banco Provincia sumó una promoción exclusiva para los locales Full YPF adheridos. Foto: YPF.

Es importante destacar que esta promo específica de YPF no aplica para la carga de combustible, sino únicamente para productos de cafetería y gastronomía del local. Con este esquema, un usuario puede alcanzar un ahorro de hasta $32.000 mensuales solo en este rubro.

Cuenta DNI: claves para aprovechar los descuentos