La mayoría de los países de América Latina cerraron el 2025 con valores anuales de inflación que no superan un dígito. El país con el número más bajo es Uruguay, ya que su Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contó que fue de 3,65%; el valor más bajo desde el 2001, y se supo en qué puesto quedó Argentina tras el informe del INDEC publicado este martes 13 de enero.

Argentina se encuentra segunda en el ranking de mayor a menor, con un porcentaje de inflación anual del 31,5% que, siendo el más bajo de los últimos ocho años, sigue manteniéndose casi liderando la tabla. Es Venezuela el país que rompe con el esquema al llegar a un valor de 269,9% de inflación anual en el 2025.

De mayor a menor: el ranking de inflación latinoamericana

Venezuela: 269,9%. Los datos oficiales del gobierno venezolano no son confiables para el resto del mundo por lo que el FMI hace sus propias proyecciones. Argentina: 31,5%. Los datos provienen del INDEC. Bolivia: 20,4%. Este valor proviene del organismo oficial pero fue cuestionado por consultoras privadas bolivianas que proyectaron el número en 30% con diferencias metodológicas, con una brecha de 10 puntos. Colombia: 5,1%. La medición oficial destacó una desaceleración del ritmo inflacionario en el cierre del 2025, advirtiendo un posible cambio de tendencia a principios del 2026. Brasil: 4,26%. El Ministerio de Hacienda brasileño comentó que este valor cumplió con los objetivos del Gobierno y es la tasa más baja registrada desde el “Plan Real” de 1995.

Uruguay: 3,65%. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó el valor más bajo registrado en el país desde el año 2001. Chile: 3,5%. El gobierno chileno informó hace días que la inflación anual de 2025 de Chile fue el dato más bajo desde 2020. Paraguay: 3,1%. La medición oficial habló del fenómeno deflacionario de diciembre del 2025. Ecuador: 1,9%. Es un caso destacado de la región latinoamericana ya que varios ítems económicos tuvieron variaciones negativas y por debajo del IPC. Perú: 1,5%. Según la medición oficial sería la más baja de la región y el mínimo en ocho años.

Inflación en Argentina: el dato de diciembre 2025

La cúpula de La Libertad Avanza festejó la cifra difundida por el INDEC, que fue de 2,8% en diciembre. Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni celebraron a través de sus redes.

El Gobierno celebró el dato de la inflación de diciembre. Foto: Captura X

El Gobierno destacó haber alcanzado la inflación más baja de los últimos ocho años al haberse ubicado en un 31,5% interanual, en lo que fue una de las principales metas que se planteó Javier Milei cuando asumió el poder.

El presidente destacó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, por haber conseguido el IPC más bajo de los últimos ocho años, luego de conocerse que la suba de precios de diciembre 2025 fue del 2,8%.