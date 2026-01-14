Dólares. Foto: via REUTERS

El dólar oficial volvió a retroceder este miércoles 14 de enero luego de registrar su mayor caída diaria en casi dos meses. De este modo, se amplió la brecha con el techo de la banda.

La divisa cerró este miércoles en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

Dólares. Foto: REUTERS

Durante la jornada de mitad de semana, la moneda estadounidense obtuvo una leve baja de $5 luego de haberse conocido la inflación de diciembre. En el mercado informal, el dólar blue operaba en alza tras haber registrado dos subas en el día.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

Inflación en supermercados. Foto: NA

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de diez pesos en la jornada (0,67%).

El techo para febrero

El dólar mayorista se ubicó en $1.456,5 bajó 0,3% y quedó a 87 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.543,71). Luego de que le INDEC difundiera la inflación de diciembre, el techo para febrero será de $1.600.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,32% hasta $$1.481,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,35% hasta los $1.521,5.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$44.680 millones. Lleva comprado US$328 millones en el mercado de cambios.