Útiles escolares. Foto: Pexels.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 cada vez más cerca, las familias comienzan a recorrer librerías y comercios en busca de los útiles escolares básicos.

Para facilitar la comparación de precios, la influencer @jefadelahorro compartió un video en su perfil de Instagram en el que mostró los valores de una librería ubicada en Once y detalló cuánto cuestan los productos más esenciales para la vuelta a clases.

Cuánto cuesta armar la mochila en 2026

Los precios varían según calidades y marcas, pero en líneas generales son los siguientes:

Cuadernos: desde $3.500

Lápices de colores: desde $1.600

Repuestos de hojas de 288 unidades: $16.000

Carpetas: a partir de $8.000

Cuaderno tapa dura: $14.700

Folios: $1.500

Voligoma: $2.500

Precios de los útiles escolares en 2026. Video: Instagram/jefadelahorro

El local, ubicado en Mitre 2775, Once, CABA, también ofrece promociones para compras por mayor y aceptan todos los medios de pago sin ningún tipo de recargo:

10% de descuento a partir de $120.000

15% de descuento a partir de $200.000

20% de descuento a partir de $300.000

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en la Ciudad de Buenos Aires

Ya se conocen detales del ciclo lectivo 2026 en Argentina. La Ciudad de Buenos Aires comunicó el calendario escolar, con la fecha de inicio de clases, además de las vacaciones de invierno y el final del año.

El calendario escolar consistirá de 190 días de clase, estableciendo también un mínimo de 760 horas reloj para primaria y 900 para secundaria, junto con medidas de recuperación obligatoria ante el incumplimiento.

Si bien cada provincia aún no oficializó su calendario escolar, el regreso a clases podría ser entre febrero o marzo.

Empiezan las clases en Argentina. Foto: NA

Por su parte, CABA confirmó, por ahora, la vuelta a clases en 2026 y las fechas son las siguientes:

Nivel Inicial y Primario: miércoles 25 de febrero de 2026

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026

A nivel nacional, se estableció que el ciclo lectivo deberá cumplir 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria, con un seguimiento más estricto del cumplimiento efectivo de la carga horaria mínima en cada nivel.