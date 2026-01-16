Banco Central; BCRA. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina fortalece sus reservas y consiguió, con las compras realizadas este viernes, alcanzar la décima rueda consecutiva de adquisiciones. Sumó US$125 millones y lleva acumulado US$687 millones.

La transacción realizada este viernes fue la segunda compra con más volumen del año. Los US$687 millones de dólares en total fueron adquiridos en el Mercado Libre de Cambios.

De esta manera, el BCRA cerró la semana con un saldo de US$44.607 millones en las reservas brutas internacionales. Desglosado por jornadas, las compras quedan de la siguiente manera desde el 5 de enero hasta la fecha:

US$21 millones.

US$83 millones: completó el podio como la tercera mayor compra.

US$9 millones.

US$62 millones.

US$43 millones.

US$55 millones.

US$55 millones.

US$187 millones: quedó como la mayor compra.

US$47 millones.

US$125 millones: quedó como la segunda mayor compra.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Foto: Reuters

La entidad presidida por Santiago Bausili se hizo de US$125 millones, en un contexto donde los comentarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacaron el ritmo de acumulación de reservas de la Argentina.

Así lo indicó Julie Kozack, la vocera del organismo multilateral, al afirmar que la acumulación de reservas “comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”.

A su vez, la funcionaria del FMI adelantó que la primera revisión del programa con Argentina sería en febrero, aunque no brindó la fecha exacta de su desembarco en el país.

Banco Central. Foto: NA

Las reservas del BCRA seguirán aumentando

El Gobierno ha dado la señal de que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos. En este contexto, se espera que las autoridades mantengan una estrategia prudente, priorizando el control monetario y la estabilidad cambiaria”, señalaron desde PUENTE.

Las reservas seguirán aumentando, de cumplirse las estimaciones realizadas por el organismo estatal. Iniciada la “fase 4″ del programa financiero, la entidad sostuvo que la acumulación de reservas podría alcanzar los US$17.000 millones, dependiendo el aumento del Producto Interno Bruto.

Caen las reservas en el BCRA Foto: EFE

En esta línea, el Central explicó que se prevé un aumento de la base monetaria de 0,6% para diciembre del año próximo, pasando del 4,2% actual a 4,8% del PBI.

Por último, concluyó que, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los US$17.000 millones, “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.