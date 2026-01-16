Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

El Gobierno anunció que el 2025 cerró con un superávit primario de 1,4% y financiero de 0,2%. En términos absolutos, el saldo primario fue de $11.769.219 millones y el financiero de $1.453.819, según indicó el ministro de Economía Luis Caputo en un posteo realizado a través de sus redes sociales oficiales.

“En línea con la estacionalidad del gasto primario durante el mes, en diciembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones”, precisó Caputo.

El funcionario destacó que “se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008 y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

“El gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales”, señaló el ministro. Al mismo tiempo, indicó que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, precisó que “el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs diciembre 2023, representando un 92% de la canasta básica alimentaria vs un 55% en diciembre 2023”.

“El superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles”, reiteró.

Además, recordó que “durante diciembre de 2025 se produjo una nueva reducción de derechos de exportación de 2 puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada y de 1 punto para los complejos maíz, sorgo y girasol”. Y añadió: “El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026”.

En última instancia, subrayó que “el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PIB”.

“Precios más competitivos”: la promesa de Luis Caputo tras la eliminación de aranceles para celulares

Tras el anuncio de reducción de aranceles a la importación de celulares, por la cual pasarán ser del 0%, el Ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que la medida “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado tecnológico.

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El Decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, explicó Caputo.

En la misma línea, “Toto” señaló que el Gobierno “sigue cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos” y “facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”.