Milei junto a Georgieva, titular del FMI Foto: NA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones firmado con Argentina está prevista para febrero 2026, aunque todavía sin una fecha precisa. Además, el organismo respaldó la estrategia del Banco Central de recomprar divisas para fortalecer las reservas dentro de la nueva etapa del programa económico.

“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bienvenido. Se espera que estos importantes esfuerzos mejoren las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital”, expresó la vocera Julie Kozack durante la primera conferencia de prensa del año.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

A comienzos del 2026, el Gobierno activó la siguiente fase del esquema cambiario y de política monetaria. En apenas una semana, el BCRA adquirió más de USD 500 millones. La portavoz remarcó que el Fondo continúa “estrechamente comprometido” con los objetivos de estabilización y reformas estructurales que impulsa la administración argentina. En esa línea, agregó: “La implementación sostenida y más general del programa económico de las autoridades será clave para consolidar la estabilidad”.

Kozack también confirmó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, participará del Foro de Davos en Suiza donde estará presente el presidente Javier Milei. Sin embargo, evitó dar precisiones sobre un posible encuentro entre ambos durante el evento que comenzará el lunes 19.

Argentina abonó más de $4.000 millones de dólares de deuda a través de otro préstamo y restan siete pagos más durante 2026

El Gobierno pagó el primer vencimiento de deuda del año por más de US$4200 millones. Durante este último tiempo, Luis “Toto” Caputo trabajó sobre el retiro de los dólares y en ese proceso había recibido la negativa del gobernador de Santa Fe por el pedido de liquidación de más de 800 millones de dólares que poseen por un préstamo de un privado de Nueva York. Por esto mismo, el ministro de Economía debió negociar un préstamo con seis bancos internacionales: Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs. Sumado a ello, pudo contar con el ingreso de US$700 millones de la privatización de cuatro represas del sur y US$1689 millones de depósitos del Tesoro.

Este primer pago de deuda del año representó en gran parte intereses, por US$1.686 millones; el resto aplicó a la devolución de capital. Los vencimientos incluyeron bonos emitidos en dólares tanto bajo ley argentina como bajo ley extranjera, principalmente Bonares y Globales surgidos de la reestructuración de la deuda con el FMI.

Luis Caputo. Foto: REUTERS

Los mayores desembolsos se concentraron en los títulos con vencimientos más cercanos, como los bonos 2029 y 2030, que combinaron pagos de intereses con amortizaciones de capital. En cambio, en los bonos de plazos más largos el pago se limitó casi exclusivamente a intereses, lo que alivió parcialmente el monto total, aunque igual implicó una salida relevante de dólares.