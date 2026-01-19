Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios disponibles para este lunes 19 de enero. Foto: Banco Provincia.

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene en enero de 2026 un amplio esquema de promociones destinado a incentivar el consumo y aliviar el gasto de los hogares bonaerenses durante la temporada de verano.

En ese marco, este lunes 19 de enero se presenta como una jornada clave para aprovechar descuentos exclusivos que se suman a los beneficios vigentes todos los días del mes.

Desde la entidad financiera explicaron que las promociones de enero se encuentran activas a lo largo de todo el mes, aunque algunos beneficios puntuales están diseñados para determinados días de la semana.

En el caso de este lunes 19, los usuarios de la aplicación podrán acceder a rebajas específicas siempre que los pagos se realicen mediante código QR, Clave DNI o link de pago, en comercios adheridos al programa.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este lunes 19 de enero

Uno de los descuentos destacados para esa jornada es el 10% de ahorro en librerías adheridas, sin tope de reintegro. Este beneficio resulta especialmente atractivo tanto para quienes buscan adquirir materiales de estudio como para aquellos que aprovechan el receso para la lectura recreativa.

A su vez, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en supermercados y cadenas participantes, con un tope de reintegro de $8.000 por día. En algunos establecimientos, la promoción se aplica a partir de un monto mínimo de compra, por lo que se recomienda verificar las condiciones antes de realizar el pago.

Descuentos disponibles todos los días

Más allá de los beneficios exclusivos del lunes, Cuenta DNI mantiene una serie de descuentos disponibles todos los días, incluidos los lunes, que continúan siendo una herramienta clave para el ahorro cotidiano.

Entre ellos se destaca el 40% de descuento en ferias, mercados y puestos bonaerenses, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, aplicable a la compra de frutas, verduras y productos regionales.

También siguen vigentes los descuentos en universidades bonaerenses adheridas, con ahorros de hasta el 40%, un reintegro semanal de $6.000 por persona y validez en kioscos, librerías y distintos servicios dentro de los campus.

En el marco de la temporada de verano, se mantiene además un 25% de descuento en marcas y balnearios destacados, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca, beneficio que alcanza a paradores y comercios emblemáticos de la costa bonaerense.

Por último, el programa incluye el apartado Especial localidades, que ofrece un 15% de descuento con un tope de $7.000 por semana, por comercio y por persona, junto con un ahorro adicional del 10% en locales seleccionados, con un reintegro máximo de $5.000.

Con este esquema de promociones, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas más utilizadas, combinando descuentos diarios y beneficios puntuales que permiten planificar mejor los gastos, especialmente en períodos de alta demanda como el verano.