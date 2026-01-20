Apareció en la orilla de Puerto Madryn Foto: @silviainescarou

Un misterioso contenedor gris apareció flotando en las costas de Puerto Madryn, y causó sorpresa, misterio y curiosidad entre los vecinos y autoridades de la localidad. El hecho se produjo durante la tarde del lunes 19 de enero, y gracias a los teléfonos celulares y sus cámaras, rápidamente se esparció por todo el territorio nacional.

Se trataba de un container gris con inscripciones magenta en sus laterales, a partir de las cuales se podía leer el nombre ONE, correspondiente a la empresa naviera japonesa Ocean Network Express. La corriente marina empujó la estructura metálica a la orilla del mar, más precisamente frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud, y fue allí donde los vecinos pudieron verlo, filmarlo y avisar a las autoridades correspondientes.

Prefectura Naval Argentina movilizó su personal y equipamiento para generar un operativo que permita un resguardo seguro y posterior retiro del objeto aparecido. Medios locales revelaron que se trataba de un contenedor reefer de 20 pies, lo que implica que se refiere a una estructura frigorífica móvil que se mantiene a una temperatura constante (de -30 °C a +30 °C), y es utilizada comúnmente para transportar mercancías como alimentos.

El container aparecido en las orillas de Puerto Madryn

La explicación detrás del caso del misterioso container

La Administración Portuaria de Puerto Madryn informó que el contenedor estaba vacío y tenía el destino de cargar pescado congelado de un buque. Aparentemente, los vientos del sur soplaron tan fuerte que la estructura cayó al agua y fue arremetida por las olas hasta llevarla a la orilla.

El depósito vacío llamó la atención de las fuerzas de seguridad. Aún restan investigaciones para saber si su desprendimiento se debe a una falla en los sistemas de enganche o si la intensidad de las ráfagas ventosas fue mayor de lo esperado. Lo que se sabe con seguridad es que la desafortunada situación no representó peligro para ninguna persona ni medio acuático, como así tampoco se dañó el medio ambiente con episodios de contaminación.

Las fuerzas de seguridad mantuvieron bajo custodia el contenedor mientras esta permaneció encallada. El personal del club aledaño a la zona donde se hicieron los primeros avistajes colaboró con la primera contención del depósito, asegurando así que la estructura no se siguiera moviendo y terminara por dañar embarcaciones o personas, ya que estaba cerca de la zona de bajada al agua.

Apareció en la orilla de Puerto Madryn Foto: @silviainescarou

La empresa propietaria del contenedor fue notificada, y se espera que realice el retiro de la unidad durante el día.

El hecho impulsó a la Administración Portuaria y a la Prefectura a revisar los sistemas de seguridad y los protocolos de amarre y transporte durante jornadas con pronóstico de vientos intensos. Según medios locales, se evalúa la posibilidad de introducir modificaciones en los procedimientos para reducir la probabilidad de incidentes similares en el futuro.