El accidente de tren en España dejó como saldo un total de 41 muertos. Foto: Reuters

España continúa conmocionada tras el grave accidente de tren ocurrido el pasado viernes 16 de enero cerca de la localidad de Adamuz, en Andalucía, que dejó 41 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. El siniestro provocó tres días de luto decretados por el presidente Pedro Sánchez, quien en medio de un fuerte debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria, el rol del Gobierno y la gestión de la emergencia, rompió el silencio a través de una conferencia de prensa para hablarles a las familias de las víctimas y respaldar que el Estado “actuó como tenía que actuar” tras el siniestro.

En medio de las críticas, el presidente Pedro Sánchez habló públicamente tras dos días de silencio. El mandatario brindó una conferencia de prensa este lunes 19 de enero, expresó sus condolencias a las familias y defendió la actuación del Estado: “Desde el mismo momento en que se produjo esta tragedia, ha actuado como tenía que actuar: unido, coordinado y con lealtad. Quiero subrayar y reconocer la labor de todos los servidores y servidoras públicos”.

“Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. El tiempo y el trabajos de los técnicos nos darán con la respuesta y esta es la idea que me gustaría trasladar a la ciudadanía española: vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta y cuando se conozca del origen de esta tragedia, con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento”, sostuvo.

Las críticas hacia el rol del Gobierno de Pedro Sánchez tras el accidente de tren en España

La oposición cuestionó la decisión del Gobierno: Santiago Abascal, presidente del partido político VOX, utilizó su cuenta oficial de Twitter y dijo: "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político“.

Por su parte, el diputado de VOX, José María Figaredo, también recurrió a sus redes para difundir mensajes que van desde insinuar una presunta falta de diligencia del Ejecutivo y particularmente del ministro de Transporte, Óscar Puente, hasta acusar al Gobierno de haber destinado créditos ferroviarios a Marruecos y Uzbekistán mientras desatendía la infraestructura en Andalucía. El legislador compartió una decena de tuits de medios de comunicación y otros referentes de la política vinculados al accidente de tren en España con feroces críticas hacia Pedro Sánchez.

La tragedia ferroviaria de Adamuz. Foto: EFE

“Lo que sí les puedo garantizar a los familiares de las víctimas es que desde la administración general del Estado en coordinación el resto de instituciones vamos a estar protegiéndolas, asistiéndolas en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario”, enfatizó el jefe de Estado español. “Atiendan y accedan a la información oficial. Que lo hagan a los servicios de emergencia. Accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias lo hemos sufrido: la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, mucha incertidumbre y mucho dolor sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y sus familiares”, cerró Sánchez en la conferencia de prensa.