El Gobierno bajó a 0% el aporte obligatorio que tenían las empresas de Tierra del Fuego para el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) proveniente del IVA que en retribución les permitía acceder a beneficios fiscales. Según las cámaras empresarias UIF y AFARTE, la medida generó una “pérdida crítica de competitividad”, por lo que el Gobierno y la misma FAMP-fueguina argumentaron que la nueva medida evitaría cierres de fábrica y despidos ante los recientes cambios que pusieron un arancel cero a la importación de celulares.

Qué cambia para las empresas fueguinas

Desde el 2021, se establecía en 15% este monto que se dirigía a un fideicomiso público con el objetivo de diversificar la economía fueguina para que no dependa sólo de la electrónica, financiar los proyectos productivos y generar empleo sostenible a largo plazo.

El aporte de las empresas fueguinas quedó reducido a 0, pero no quedan eximidas de cumplir con los proyectos que ya hayan sido aprobados por el Comité Ejecutivo de la FAMP-Fueguina. En el caso de incumplirlos, las empresas deberán reintegrar los montos retenidos originalmente junto a los intereses correspondientes.

En este sentido, percibirán un alivio financiero directo, ya que aquel 15% se calculaba sobre el beneficio obtenido por la exención del IVA. Con esta resolución, las firmas deberían mejorar su flujo de caja y reducir los costos operativos en el difícil contexto que atraviesan por las importaciones y el consecuente aumento de la competitividad.

De esta manera, las empresas de Tierra del Fuego continúan en el régimen promocional extendido hasta 2038 que el Gobierno ha establecido. Por más que el alivio no sea retroactivo, buscará evitar cierres de plantas y reducir el riesgo de despidos, protegiendo la producción local frente a la competencia importada. Contiene una crisis productiva que estaba gestándose en la región.

Qué dijo Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se pronunció en contra de la eliminación de los aranceles a la importación de celulares al país por el posible impacto sobre el empleo en producción de la provincia. El sur argentino se dedica al ensamble de partes electrónicas y a la venta de dispositivos electrónicos sin impuestos tratándose de una gran parte de su economía.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Melella afirmó: "Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas". Además, apuntó al Gobierno por su medida: “Mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, nosotros no tenemos nada para festejar“. .