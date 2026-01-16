El gobernador de Tierra del Fuego alzó la voz tras la eliminación de los aranceles a la importación de celulares:

Gustavo Melella contra Milei Foto: NA

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se pronunció en contra de la eliminación de los aranceles a la importación de celulares al país por el posible impacto sobre el empleo en producción de la provincia. El sur argentino se dedica al ensamble de partes electrónicas y a la venta de dispositivos electrónicos sin impuestos tratándose de una gran parte de su economía.

Melella afirmó en su red social X: "Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas". Además, apuntó al Gobierno por su medida: “Mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, nosotros no tenemos nada para festejar“.

Celulares Foto: Motorola.

Agregó además: “Junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia. Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante. La Patria se construye desde abajo, protegiendo el empleo argentino“.

Cuál es el Estado de la industria en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego registró una caída de empleo del 9,6% en 2023 mientras que el país tuvo un 2,8%. La producción de la provincia se centra en la industria electrónica nacional, cubriendo casi el 100% del mercado interno. En menor manera, la extracción de petróleo en su norte y el turismo, manufactura y logística antártica en el sur forman parte de su economía.

La provincia más extensa de Argentina es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada en el extremo sur del país Foto: Instagram @turismotdf

Luego de la entrada en vigencia completa del decreto 333/2025, uno de los sectores más afectados es la producción de celulares por la quita total de aranceles a la exportación de teléfonos.

Cómo justificó Caputo la medida

Tras el anuncio de reducción de aranceles a la importación de celulares, por la cual pasarán ser del 0%, el Ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que la medida “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado tecnológico.

El funcionario detalló los beneficios que traerá la reducción de los aranceles a la importación de celulares. Entre ellos, resaltó la aparición de mayor oferta y precios más competitivos, como así también aseguró que es “un nuevo paso en la eliminación de impuestos”.

Luis Caputo. Foto: NA

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El Decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, explicó Caputo.