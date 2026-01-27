Crisis en el frigorífico creador de las hamburguesas Paty. Foto: Redes sociales

El frigorífico que fabrica las tradicionales hamburguesas Paty suspendió a sus 450 empleados inmerso en una profunda crisis económica.

La firma adujo caída de las ventas y que acumula deudas superiores a los $30.000 millones.

El frigorífico Pico se vio afectado por un consumo interno estancado en mínimos históricos y de caída de las exportaciones que impactó de lleno en el sector.

La empresa pasó de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50, lo que lo llevó a adoptar la drástica medida.

En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo.

La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.