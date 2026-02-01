Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

El Gobierno encara el inicio de febrero 2026 con un desafío en el frente financiero al afrontar el primer pago del año al Fondo Monetario Internacional (FMI) y preparar una revisión que podría habilitar un nuevo desembolso de fondos al país en el marco del acuerdo por US$20.000 millones firmado en abril pasado. Según el Palacio de Hacienda, el Ejecutivo se alista para pagar cerca de US$830 millones al organismo, principalmente por intereses, con vencimiento pautado para el 1° de febrero, aunque existe la posibilidad de extender ese pago hasta fin de mes.

Este desembolso se suma al cumplimiento de los compromisos de deuda que el país debe enfrentar durante 2026. En paralelo, el equipo económico también avanzará con la segunda revisión del programa con el organismo multilateral de crédito, un paso clave para intentar destrabar un giro adicional de aproximadamente US$1.000 millones. Para ello, el Gobierno deberá demostrar el cumplimiento de metas pactadas en el acuerdo, como el superávit primario del año pasado y la acumulación de reservas internacionales.

En relación con el superávit fiscal, el resultado de 2025 arrojó un superávit primario de alrededor del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), por encima de la meta cerrada con el FMI, que fue del 1,3% del PBI. Sin embargo, la acumulación de reservas quedó por debajo de lo pactado por más de US$11.000 millones, por lo que el Gobierno deberá solicitar un waiver -solicitud de perdón- al organismo para justificar ese incumplimiento.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

El proceso de acumulación de reservas, que incluye compras de divisas por parte del Banco Central conocidas desde principios de enero, fue uno de los puntos más exigidos por el FMI. Actualmente, esas reservas son fundamentales tanto para demostrar solidez macroeconómica como para poder afrontar el calendario de pagos de deuda externa, que en 2026 incluye siete vencimientos con el organismo por casi US$4.500 millones.

Este escenario fue uno de los temas que el ministro de Economía, Luis Caputo, abordó con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos. Tras un breve intercambio público, Georgieva destacó el “sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, una señal de apoyo que podría influir positivamente en la revisión técnica del acuerdo.

El cumplimiento de las metas y la aprobación de la revisión por parte del FMI podría traducirse en el giro de nuevos fondos para la Argentina, que serían utilizados para reforzar las cuentas públicas y ayudar a cubrir futuros vencimientos de deuda. No obstante, el país sigue expuesto a la necesidad de negociar flexibilizaciones para justificar algunos objetivos no alcanzados y asegurar el acceso sostenido al financiamiento del organismo.