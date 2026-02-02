Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI.

El Gobierno de la Nación llevó a cabo una nueva operación financiera con Estados Unidos que le permitirá cumplir con el primer vencimiento del año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos oficiales, la Argentina adquirió el jueves pasado Derechos Especiales de Giro (DEG) por un total de US$808 millones al Tesoro estadounidense. Los DEG son la unidad de cuenta que usa el FMI en sus transacciones con los países miembros. Con esos recursos, el Ejecutivo podrá afrontar el pago de US$830 millones en concepto de intereses que vencen en febrero.

No es la primera vez que se recurre a este mecanismo: en octubre pasado, el Tesoro de Estados Unidos, entonces encabezado por Scott Bessent, le otorgó al país unos US$1.185 millones en DEG, que fueron utilizados para cancelar compromisos correspondientes a noviembre.

En paralelo, durante febrero se llevará adelante la segunda revisión del acuerdo con el organismo multilateral. En esa instancia, el Gobierno presentará la evolución de dos variables clave del último tramo de 2025: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. Si el examen es aprobado, el FMI desembolsará US$1.000 millones adicionales.

En materia fiscal, el cierre del año pasado arrojó un superávit financiero cercano al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario de aproximadamente 1,4% del PBI. Este último es el indicador central para el FMI, cuya meta estaba fijada en 1,3%, aunque el equipo económico había planteado la posibilidad de alcanzar el 1,6%.

Un panorama distinto en reservas

La acumulación prevista para 2025 quedó muy por debajo del objetivo pactado: el desvío fue de US$11.085 millones, según estimaciones de la consultora PPI. Por ese motivo, el Gobierno deberá solicitar un “waiver”, es decir, una dispensa por el incumplimiento.

Justamente, la falta de compras de divisas venía siendo uno de los principales reclamos del FMI en los últimos meses. En ese contexto, el organismo valoró especialmente que el Banco Central haya activado un plan para reforzar las reservas.

En lo que va de enero, la autoridad monetaria ya adquirió más de US$1.100 millones, fondos que servirán tanto para cubrir el pago al Fondo como otras obligaciones de febrero con organismos internacionales.

Este tema fue parte de la conversación que mantuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el Foro de Davos.

Tras un encuentro no previsto oficialmente, Georgieva publicó en redes: “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”.