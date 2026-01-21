Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La reunión se llevó adelante horas antes del discurso de Javier Milei y en la previa de la segunda revisión del acuerdo con el organismo multilateral que se espera para febrero 2026.

La titular del FMI destacó la dinámica entre ambas delegaciones y en diálogo con Infobae, habló sobre el desempeño del Gobierno tras la transición del programa económico. “El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, dijo.

La reunión se dio en un momento bisagra para las cuentas públicas argentinas: el 1° de febrero, el gobierno de Javier Milei deberá afrontar el pago de 824 millones de dólares en concepto de intereses con el FMI. Ese mismo mes, está prevista la llegada de una misión del organismo para la segunda revisión del acuerdo, un proceso que evaluará variables clave de la economía nacional y condicionará desembolsos futuros.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Ante la consulta, fuentes del Ministerio de Economía no precisaron la fecha exacta de la llegada de la misión del Fondo a Argentina y tampoco si habrá margen para el pago de intereses en febrero en caso de que las negociaciones continúen. Por ahora, solo se confirmó que la misión llegará durante el segundo mes del año.

El foco de la revisión, según fuentes oficialistas y economistas consultados, estará en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central, situación que en la revisión anterior llevó a ajustar a la baja los objetivos previstos para facilitar el trabajo al equipo económico argentino.

El Gobierno celebró la inflación anual del 31,5%: “La más baja en los últimos 8 años”

El Gobierno celebró este martes haber alcanzado la inflación más baja de los últimos ocho años, al haberse ubicado en un 31,5% interanual, en lo que fue una de las principales metas que se planteó Javier Milei cuando asumió el poder.

El presidente destacó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, por haber conseguido el IPC más bajo de los últimos ocho años, luego de conocerse que la suba de precios de diciembre fue del 2,8%.

El Gobierno celebró el dato de la inflación de diciembre. Foto: Captura X

“Toto. El más grande. Fin”, escribió el jefe de Estado al responder un tuit publicado por Caputo donde destacaba que la inflación es la más baja desde el 2017. “Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, señaló el ministro en su mensaje.

Pese a un aumento con relación al dato de noviembre, para el Gobierno es muy importante tener controlada la inflación por el impacto que tiene en el dólar, cuando tiene la obligación de juntar reservas porque es parte del compromiso con el FMI.