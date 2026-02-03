La compañía invertirá USD 8,58 millones en los próximos dos años. Foto: Gobierno de Río Negro

El gobierno de Río Negro otorgó a Pan American Energy (PAE) un nuevo permiso para explorar el bloque hidrocarburífero Cinco Saltos Sur, ubicado en el sector rionegrino de la formación Vaca Muerta, en el extremo norte de la provincia. La adjudicación se concretó tras un proceso licitatorio en el que la compañía presentó la mejor oferta técnica y económica, lo que marcó un paso más en la expansión de la actividad no convencional en la cuenca.

La iniciativa quedó formalizada a través del Decreto 32/2026, publicado en el Boletín Oficial provincial, y contempla una inversión inicial de US$ 8,58 millones por parte de PAE. Además, la empresa aportará US$ 429.210 en concepto de infraestructura, equivalente al 5% del monto total comprometido, como parte de los requisitos de la adjudicación.

En el marco del proyecto, PAE deberá realizar un pozo exploratorio en el bloque Cinco Saltos Sur. El plan establece una primera perforación vertical hasta aproximadamente 3.000 metros de profundidad, seguida de una extensión horizontal de 2.000 metros, en línea con los métodos habituales de exploración en yacimientos no convencionales.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

El programa de trabajo también incluirá estudios geológicos y geofísicos previos a la perforación, que permitirán evaluar con mayor precisión el potencial productivo del área. En función de los resultados, la compañía podrá solicitar avanzar hacia una fase de desarrollo con una actividad más intensa en la zona.

Cinco Saltos Sur no contaba con actividad productiva desde 1979, lo que hace que este nuevo permiso sea una oportunidad para reactivar un sector con potencial hidrocarburífero. El área se suma a otras cinco zonas con actividad exploratoria o concesiones en el lado rionegrino de Vaca Muerta, donde ya se desarrollan proyectos con resultados positivos en otros bloques.

Desde la provincia, destacaron que todos los trabajos exploratorios deberán cumplir con requisitos ambientales específicos, incluyendo la elaboración de un Estudio de Sensibilidad Ambiental y Social para minimizar impactos, así como el respeto de la normativa vigente en zonas cercanas a viviendas y áreas sensibles como el Lago Pellegrini y El Arroyón.

Con esta adjudicación, Pan American Energy (PAE) continúa consolidando su presencia en Vaca Muerta al reafirmar el interés por impulsar inversiones en exploración con criterios técnicos competitivos y contribuyendo al desarrollo de un sector que se proyecta como un motor clave para la producción energética nacional.