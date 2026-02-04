La AGIP volverá a emitir las boletas del impuesto automotor

Luego de detectar errores en los importes, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió dar de baja las boletas del impuesto automotor 2026 ya emitidas. En consecuencia, se avanzará con una reliquidación general del tributo.

La decisión implica una reimpresión de todas las boletas y un nuevo esquema de cobro que alcanza a la totalidad de los vehículos radicados en la ciudad.

La disposición fue adoptada luego de las quejas de los contribuyentes que, a raíz de aumentos muy superiores a los previstos, ejecutaron el reclamo. Desde el organismo explicaron que el problema se originó en inconsistencias en la valuación fiscal de los vehículos utilizados para calcular el impuesto.

Mercado automotor - crisis

Tras la resolución de AGIP, más de uno se preguntaba qué ocurriría con los contribuyentes que ya abonaron el impuesto. Al respecto, la entidad porteña informó que aquellos que ya hayan pagado una o más cuotas del impuesto automotor no deben realizar ningún trámite extra. Los pagos efectuados serán tenidos en cuenta a la hora de la reliquidación que realizará el organismo.

En el caso de que el importe abonado supere el valor de la nueva boleta, la diferencia quedará registrada como un saldo a favor del contribuyente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Si el pago corresponde a la primera cuota, el saldo restante se descontará automáticamente del siguiente vencimiento. En el caso de aquellos que hayan optado por el pago anual anticipado, podrán imputar el excedente a futuros vencimientos del impuesto o solicitar su devolución, de acuerdo con los mecanismos vigentes.

Cómo saber qué boletas quedan sin efecto

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Foto: Archivo

Reconocer las boletas anuladas es muy sencillo y para eso solo se necesita la fecha de emisión de la misma. El organismo recaudador informó que quedan sin efecto todas aquellas que correspondan a la primera emisión del impuesto automotor 2026.

Esto incluye las liquidaciones de la cuota 1, las cuotas 2 y 3 y el pago anual anticipado. Las boletas dadas de baja no deben ser abonadas y no se efectuarán débitos automáticos sobre esas liquidaciones.

La nueva boleta estará disponible en la web de AGIP a partir del 18 de febrero. Se podrá visualizar en los sistemas de homebanking desde el 20 de febrero. La emisión será únicamente digital y reemplazará por completo a las boletas anuladas.