Cómo podría llegar a modificarse la clasificación crediticia de Argentina. Foto: REUTERS

El mercado financiero argentino volvió a mostrar números en rojo este jueves 5 de febrero y profundizó la tendencia negativa, en un contexto atravesado por la salida de Marco Lavagna del INDEC. La decisión del Gobierno de postergar el cambio de la base de 2004 utilizada para calcular la inflación terminó por precipitar su renuncia y generó un impacto inmediato en el ánimo de los inversores, que redujeron su exposición a activos locales.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña operó con una baja del 0,6% cerca de las 11:30, ubicándose apenas por debajo de los 3.000.000 de puntos. El retroceso se suma a una pérdida acumulada cercana al 7% en las últimas seis ruedas, en medio de crecientes dudas entre los fondos institucionales.

Los títulos públicos en dólares -tanto Bonares como Globales- también exhibieron caídas promedio del 0,4%. Ese movimiento se reflejaba en el riesgo país que elabora JP Morgan, que avanzó nueve puntos y se ubicó en 518 unidades, su nivel más elevado desde el 26 de enero.

El retroceso de los activos argentinos volvió a estar alineado con el mal clima internacional, particularmente con las bajas generalizadas en Wall Street, donde los principales índices cedían hasta 0,9%, presionados por las acciones tecnológicas en plena temporada de balances.