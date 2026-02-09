Aumento de colectivo Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

La Secretaría de Transporte presentó una propuesta para actualizar el monto del boleto de los colectivos en todo el país. Según el cuadro tarifario propuesto, el boleto mínimo de colectivo en los servicios de jurisdicción nacional tendría un valor de $650 desde el 17 de febrero luego de la consulta pública, y de $700 desde el 16 de marzo. Los afectados son los 104 servicios que circulan por la jurisdicción nacional.

Además, se implementa una Instancia de Participación Ciudadana como un mecanismo de democratización de la política pública. Esta medida es gratuita y estará disponible para todas las personas interesadas por el plazo de 3 días hábiles, ingresando a la Consulta Pública. Sin embargo, hay que seguir algunos pasos para poder dar tu punto de vista tales como el registro de tus datos.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Cuál es el aumento y a qué líneas afecta

La medida alcanza a un total de 104 servicios que, por su naturaleza de jurisdicción nacional, transitan por más de una jurisdicción. Las líneas comprendidas en esta actualización son:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Nuevas tarifas de colectivo Foto: argentina.gob.ar

La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa.

Cómo opinar sobre el aumento de colectivos

La Instancia de Participación Ciudadana se realiza entrando a la página web oficial donde hay que seguir una serie de pasos tales como el registro para poder dar tu punto de vista.

Hay un manual de ingreso a la plataforma que ofrece una guía paso a paso:

Tocá en la esquina superior derecha de la pantalla la opción “Ingresar”. Si ya te registraste podés ingresar con tu correo electrónico y contraseña, sino seleccioná la opción “registrarse”. En el segundo caso, completa tus datos (nombre completo, mail y contraseña) y envía el formulario. Si elegiste “registrarte” recibirás un mail en tu correo electrónico con un link para validar tu usuario. Una vez validado, podés participar. Atención: el correo puede tardar unos minutos. Revisa carpeta de spam. Una vez registrada/o, en la parte superior derecha de la pantalla aparecerá tu nombre de usuario. Con un clic sobre tu nombre, aparecerá un menú desplegable. En “Configuración”, en caso de que quieras, podés definir tus datos personales (nombre, apellido) y cargar tu foto de perfil. Podrás participar de un foro de debate abierto.

Pago sin contacto. Foto: buenosaires.gob.ar

Qué tarifas sociales siguen vigentes

Continúan en vigencia los descuentos con tarifas sociales que son un 55% en el valor para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la AUH. Se le suma a este beneficio el sistema de Red SUBE con descuentos a la hora de combinar transportes en el Área Metropolitana. Ideal para quienes hacen más de una combinación.

Boleto Estudiantil. Foto: argentina.gob

Aparte, continúa activo el Boleto Estudiantil que permite viajar gratis en transporte público. Pueden solicitarlo estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de escuelas de gestión pública o privada subsidiada al 100% y cuota 0, escuelas de educación especial y centros de formación profesional.