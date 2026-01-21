Un grupo de cámaras empresariales busca eliminar un artículo clave de la reforma laboral del Gobierno:

La CAME envió un pedido "urgente" al Gobierno sobre la reforma laboral. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Varias cámaras empresariales argentinas mostraron su visión sobre la Reforma Laboral, en particular, sobre la desigualdad entre sindicatos y empresas. De este modo, afirman que “pone en riesgo la representación empresarial a nivel nacional”.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió una carta a los gobernadores luego de revisar el Proyecto de Ley de Reforma Laboral con algunas observaciones. Se sumó la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) sostuvo lo mismo.

Empresas argentinas. Foto: X

Qué dice el pedido de las cámaras empresariales

La CAME adhirió con el capítulo de Derecho Individual, ya que cumplió con el objetivo de incluir “herramientas para mejorar las relaciones entre las partes y dar así estabilidad, certezas y equidad”. Sin embargo, el capítulo de Derecho Colectivo es el que genera mayor debate, por lo que piden la eliminación “de forma imperiosa” de los artículos 126, 128, 130, 131 y 132.

En cuanto al artículo 126, la CAME advirtió que “rompe el equilibrio entre las partes y genera mayor imprevisibilidad y conflictos” y también “implica un grave retroceso en el sistema de negociación colectiva”, al limitar la ultraactividad de los convenios vencidos solo a las cláusulas normativas y excluir las obligacionales. Este segmento del proyecto de ley modifica el artículo 6 de la Ley 14.250 que establece la forma de homologación de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Empresas argentinas. Foto: X/@gustavovaldesok

El artículo 128 se refiere al aporte obligatorio que, según la CAME, restringe unilateralmente al sector empresario en cuanto a su eliminación mientras que los sindicatos los mantienen. Esta situación ya provocó fuertes cruces con el Gobierno nacional que protagonizó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

La crítica al artículo 130 y 131 se orientó al cambio sobre paritarias por empresa y lo consideró “contraproducente” al “eliminar la función ordenadora del convenio de actividad”. “La aprobación de estos artículos traería aparejado conflictividad jurídica y social”, sostuvieron.

Federico Sturzenegger en Casa Rosada. Foto: NA

Qué pasa con el rol del Estado

Finalmente, el artículo 132 fue parte del reclamo de los empresarios por darle un “margen muy grande al Estado” para convocar a renegociaciones o suspender convenios colectivos. “Esto afecta la autonomía colectiva y genera un escenario de marcada inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores, creando inseguridad jurídica y consecuente conflictividad”, afirmó la CAME en su carta.