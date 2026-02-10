Bajó el gasto público 5,1 puntos del PBI.

El gasto estatal cayó 5,1 puntos del PBI entre 2023 y 2025, y se ubicó en el 14,5% del PBI, según la Fundación Libertad Los recortes principales se dieron en materia de obra pública con una caída del 1,24% del producto; y los subsidios redujeron 1% respecto al 2023.

Le siguen las transferencias corrientes con las jubilaciones y pensiones con un 0,13% del PBI. Por otro lado, las asignaciones familiares y la AUH mostraron un crecimiento de 0,22 puntos, representando cerca del 66% del gasto público total.

Economía argentina Foto: anses

En cambio, se registró una importante reducción en las transferencias corrientes (subsidios a provincias, universidades, entre otros).

Recortes en obra pública y prestaciones sociales

En el recorte de 5,1 puntos del PBI, se advierte que el mayor cambio de ajuste fue la obra pública, en la que se vio reflejada una caída de 1,24% del producto, lo que implicó llevarla prácticamente a su mínima expresión.

Por su parte, las prestaciones sociales que no corresponden a jubilaciones, pensiones, AUH, ni asignaciones familiares registraron un retroceso del 1,12% del PIB.

Los subsidios, tanto a la energía como al transporte, se redujeron en alrededor de 1 punto del producto respecto de 2023.

Reducción de subsidios del transporte Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Asimismo, los salarios del sector público explicaron un recorte de 0,71% del PIB, mientras que las transferencias a provincias y a universidades se contrajeron en una magnitud similar, cercana a 0,7% del PIB, de acuerdo con el trabajo realizado por la Fundación Libertad.

Jubilaciones, pensiones y subsidios

Las jubilaciones y pensiones solo explicaron una reducción del 0,13% en relación con el producto, una cifra mínima si se compara con el ajuste total, pero que se encuentra en niveles históricamente bajos en términos reales, y también por debajo de los valores de años anteriores respecto al gasto del Estado.

Jubilación; jubilados; pensión. Foto: Pexels.

Una partida particularmente relevante es la de los subsidios económicos, tanto a la energía como al transporte. Si se suman ambos conceptos durante 2025, los subsidios representaron alrededor del 1% del PIB.

Este nivel es inferior al de 2024, cuando alcanzaron el 1,4% del PIB, y equivale a la mitad de lo registrado en 2023, cuando representaban cerca del 2% del producto.

Durante varios años, los subsidios estuvieron por encima del 2% y entre 2020 y 2023 se mantuvieron consistentemente por encima de ese umbral.

Subsidios de luz y gas. Foto: NA

Dentro del desglose de los subsidios, se destaca una reducción significativa de los subsidios energéticos en términos del PIB, que pasaron de niveles elevados a situarse en torno al 0,6% del producto en 2025.

En cuanto a los subsidios al transporte, la disminución fue de casi la mitad en los últimos dos años, ubicándose actualmente en torno al 0,3% del PIB.