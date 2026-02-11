Beneficios de la campaña “Vuelta al Cole”.

En el marco de una campaña llamada “Vuelta al Cole”, el Banco Nación lanzó una serie de descuentos y promociones para las familias que ya se están preparando para la vuelta a clases. Los beneficios, disponibles durante febrero, incluyen rubros centrales como librerías, indumentaria y jugueterías.

Los beneficios del Banco Nación en febrero 2026

Los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de febrero, los usuarios de banco podrán acceder a beneficios exclusivos en compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación MODO BNA+.

Banco Nación, BNA. Foto: Banco Nación.

Para el rubro librería, que incluye útiles escolares, artículos de arte, insumos comerciales, textos y papelería, los clientes van a acceder a un 20% de descuento. Para quienes elijan el rubro indumentaria, que incluye ropa infantil, deportiva, escolar, uniformes y calzado, el descuento será de un 25%. El tope de reintegro es de $20.000 por transacción para ambos rubros y está activa la oportunidad de abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

Por otro lado, la entidad bancaria ofrece otra ventaja para quienes cobren sus haberes en el Banco Nación: se trata de un ahorro extra del 5% sobre el total de cada compra, que se acumula con los otros descuentos.

Más beneficios de la campaña “Vuelta al Cole”

Banco Nación además ofrece beneficios para los sábados 14, 21 y 28 de febrero. Esos días, los clientes podrán acceder a descuentos del 10% en los rubros librerías y jugueterías utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de MODO BNA+. Para estas compras, el tope de reintegro es de $10.000 por operación y el pago puede ser en hasta 3 cuotas sin interés.

Otra de las promociones del Banco Nación estará vigente del 9 al 13 de febrero en la Tienda BNA+. En esos días, los usuarios podrán comprar productos en hasta 24 cuotas sin interés si pagan con MODO BNA+ y usan tarjetas Visa o Mastercard del banco. Además, quienes cobren su sueldo en el BNA tendrán un 20% de descuento extra, con un tope de $15.000 por persona.