Paro general de la CGT: Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos y afecta a unos 31 mil pasajeros
La compañía estima una pérdida de 3 millones de dólares. La empresa informó que le descontará el día al personal que adhiera a la medida de fuerza de la central obrera.
Aerolíneas Argentinas informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por la CGT.
Asimismo, se indicó que la medida tendrá un impacto económico estimado de 3 millones de dólares.
De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y cuatro vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.
Desde Aerolíneas anticiparon que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.
A través de un comunicado, la compañía indicó que adoptó todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.
“La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, señalaron.
Recomiendan a quienes tengan vuelos programados para la jornada de este jueves, verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva. Quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía.
Explicaron, además, que también se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas y en el sitio web aerolineas.com.
Otras aerolíneas
El Grupo LATAM informó que debido al paro general de la CGT y ante la notificación formal de la adherencia de los gremios que nuclean a los trabajadores de Intercargo se ha visto obligada a alterar su operación desde y hacia Argentina para el día 19 de febrero.
Detallaron que algunos vuelos podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo. Es por ello que sugieren a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo.
La forma más fácil de revisar la información de vuelo, gestionar un cambio o devolución es desde la sección “Mis Viajes” en la app LATAM o en latam.com.
A su vez, JetSMART anunció que, debido al paro general, la aerolínea se ha visto obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para este jueves.
La medida gremial, ajena a la compañía, impactará a un total de 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros.
La compañía recomienda a los pasajeros mantenerse informados a través de sus correos electrónicos registrados y en el sitio web www.jetsmart.com.