Cómo funcionarán los bancos y cajeros automáticos este 19 de febrero. Foto: Banco Provincia

El paro general convocado por la CGT para el jueves 19 de febrero afectará el funcionamiento del sistema bancario en todo el país, debido a la adhesión del gremio del sector. Durante 24 horas no habrá atención presencial en sucursales, lo que impedirá realizar trámites en ventanilla como apertura de cuentas, depósitos, retiro de chequeras, gestiones crediticias o acceso a cajas de seguridad.

Durante 24 horas no habrá atención presencial en las sucursales bancarias por el paro de la CGT. Foto: Banco Provincia

Las entidades mantendrán cerradas sus puertas durante toda la jornada y tampoco habrá atención para consultas ni trámites documentales. Sin embargo, los canales digitales continuarán operativos: los usuarios podrán utilizar homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales para transferencias, pagos, consultas de saldo y compras con tarjeta.

Paro de la CGT: cómo funcionarán los cajeros automáticos y las transferencias

Los cajeros automáticos funcionarán, aunque la disponibilidad de efectivo podría verse limitada por la adhesión del Sindicato de Camioneros, que impacta en el transporte de caudales y la reposición de billetes.

Ante este escenario, cámaras empresarias del sector recomendaron retirar dinero con anticipación, especialmente en zonas con alta demanda o alejadas de centros urbanos.

Los cajeros automáticos funcionarán, aunque la disponibilidad de efectivo podría verse limitada. Foto: Banco Provincia

Como alternativa, se podrá utilizar el sistema Extra Cash, que permite extraer efectivo al pagar con tarjeta de débito en comercios adheridos, con un tope de hasta $30.000 según el local y la disponibilidad.

Las transferencias inmediatas y operaciones digitales seguirán activas, aunque aquellas que requieran validación manual podrían registrar demoras. La operatoria de cheques electrónicos continuará con normalidad, pero la compensación física quedará suspendida hasta el siguiente día hábil.

¿Cómo afectará el paro de la CGT a los otros sectores?

La medida de fuerza también impactará en otros sectores. El transporte público suspenderá servicios, mientras que vuelos de cabotaje e internacionales serán cancelados por la adhesión de gremios aeronáuticos. En salud, hospitales y clínicas atenderán solo urgencias y guardias mínimas, con suspensión de turnos y cirugías no urgentes.

En la administración pública no habrá atención al público, salvo servicios esenciales. Trámites presenciales en organismos como la AFIP, la ANSES, registros civiles y oficinas documentarias quedarán postergados.

El transporte público suspenderá servicios, mientras que vuelos de cabotaje e internacionales serán cancelados. Foto: NA (Marcelo Capece)

La actividad educativa dependerá del nivel de adhesión sindical en cada jurisdicción, con clases suspendidas en algunas instituciones y funcionamiento parcial en otras. El Gobierno nacional anticipó que descontará el día a empleados públicos y docentes que participen del paro.

El comercio y la gastronomía podrán abrir, aunque la menor movilidad podría reducir la actividad. También, se prevén interrupciones en la recolección de residuos y servicios logísticos, por lo que varios municipios solicitaron no sacar basura durante la jornada.