ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo una nueva actualización en jubilaciones y pensiones, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El incremento impactará especialmente en quienes cobran el haber mínimo, ya que sus ingresos se ajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero. Además, continuará el refuerzo económico destinado a los sectores con menores ingresos del sistema previsional.

Con la fórmula actual -que toma la inflación con dos meses de rezago-, el aumento previsto para marzo será del 2,9%, de acuerdo con el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este ajuste redefine los montos mínimos y máximos de las prestaciones contributivas y no contributivas.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo

Desde el próximo mes, la jubilación mínima pasará de $359.254 a $369.600,88. Ese valor corresponde al haber bruto, antes de descuentos como los aportes a PAMI u otras retenciones obligatorias. A este monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener vigente.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo. Foto NA.

De esta manera, quienes perciben la mínima alcanzarán un ingreso total de $439.600,88 en marzo, considerando haber más refuerzo. Sin embargo, como el bono permanece congelado en términos nominales desde hace un año, el aumento real del ingreso total es menor al 2,9% y se ubica en torno al 2,4% respecto del mes anterior.

La actualización fue oficializada mediante la resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. También se confirmó que el haber máximo del sistema ascenderá a $2.487.063,95 a partir del 1° de marzo.

Jubilados ANSES: fechas de cobro

El calendario de pagos de marzo comenzará el lunes 9 de marzo. Como es habitual, los haberes se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El bono se depositará junto con el haber mensual y figurará discriminado en el recibo correspondiente.

Fecha de cobro jubilados de ANSES. Foto: NA.

Jubilados con haber mínimo

Los pagos comienzan el lunes 9 de marzo de 2026 y se organizan según la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Pagos para jubilados que superan el haber mínimo

Este grupo comenzará a cobrar desde el lunes 23 de marzo, con la siguiente distribución: