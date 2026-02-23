Aluar Foto: Copilot AI por Canal 26

Aluar le pidió al Gobierno la reimplementación de una medida antidumping para la importación de aluminio chino que fue denegada. Es un golpe más al empresario Javier Madanes Quintanilla, quien es titular de FATE, la empresa argentina de neumáticos que cerró y se encuentra movilizada por sus trabajadores.

Este lunes, la Resolución 172/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y el Ministerio de Economía decidió no renovar el derecho anti dumping, vigente desde el 2020, de un arancel del 28% sobre las importaciones de un tipo específico de hojas de aluminio provenientes de China.

Empresa Aluar. Foto: Aluar.

Tras analizar un informe técnico del área de Comercio Exterior, el Gobierno consideró que “no surge margen de dumping para las operaciones de exportación hacia la República Argentina del producto objeto de examen”.

Cómo afecta esta medida a la producción argentina

La resolución especifica que la protección que cesa afectaba a las “hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm”, entre otras especificaciones técnicas.

El contexto internacional de precios en caída y los precios locales en alza, sumados a la medida de protección vigente hasta este marzo; “Aluar pasó de una participación de 64% en 2019 a una de 91% en 2024″ en el mercado de foil gracias a su “fortísima presencia” en el mercado del aluminio primario.

Mientras que el principal destino del aluminio de Aluar es la exportación, la producción local sigue siendo insumo esencial para muchas actividades como la fabricación de envases de bienes de consumo masivo y de membranas aislantes para la construcción. “De tal modo, el precio y la accesibilidad al producto investigado termina por impactar sobre diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico; así como en la actividad de la construcción”, puntualizó la resolución.

A construction worker cuts waterproofing material and prepares it for installation. Overhaul of the roof of the house. Foto: freepik

El cuerpo técnico encargado de revisar la disposición evaluó la conducta comercial de ese establecimiento y determinó que no se encontraron pruebas contundentes de que las importaciones provenientes de China continuaran afectando a la industria nacional del aluminio. Además, concluyó que el efecto de la restricción en el mercado fue más acotado de lo que se preveía inicialmente.

En ese marco, y a pesar de que Aluar, la compañía que en su momento impulsó la protección arancelaria y que integra el mismo holding empresario que la fabricante de neumáticos FATE, pidió prorrogar la medida una vez cumplidos los cinco años de vigencia, el Gobierno decidió que no están dadas las condiciones para extenderla.

Qué es el mecanismo anti-dumping

El mecanismo antidumping es una herramienta contemplada en las reglas del comercio internacional que busca frenar prácticas desleales. Se aplica cuando una empresa vende productos en el exterior a un precio inferior a su valor “normal”, generalmente, más bajo que el que cobra en su propio mercado, una maniobra que puede dañar seriamente a los productores del país que importa esos bienes.

Además, el mecanismo antidumping no es una medida automática ni permanente: tiene plazos y requisitos estrictos. Las investigaciones suelen extenderse durante varios meses e incluyen instancias de presentación de pruebas, descargos y audiencias para las partes involucradas. En caso de aplicarse un derecho antidumping, este suele tener una vigencia limitada, generalmente de cinco años, y puede ser revisado si cambian las condiciones que le dieron origen.

Papel aluminio Foto: X/Grok.

También es importante diferenciarlo de otras herramientas de defensa comercial, como las salvaguardias o las medidas compensatorias. Mientras el antidumping apunta específicamente a prácticas de competencia desleal vinculadas al precio, las salvaguardias se aplican ante un aumento súbito de importaciones, y las compensatorias buscan contrarrestar subsidios otorgados por otros Estados. En todos los casos, el objetivo declarado es proteger a la industria local sin cerrar el comercio internacional.