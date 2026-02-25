CABA Foto: Foto generada con IA

El mercado inmobiliario porteño continúa mostrando un comportamiento particular: mientras algunas zonas mantienen valores estables, otras registran una demanda creciente que presiona los precios al alza. En 2026, ciertos barrios —especialmente dentro de Palermo y alrededores— se consolidaron como puntos calientes para quienes buscan alquilar o invertir.

Palermo Sur: el epicentro de la demanda juvenil y universitaria

Entre Soler, Scalabrini Ortiz, Córdoba y Gallo se ubica Palermo Sur, una microzona que se consolidó como una de las áreas más dinámicas para el mercado de alquiler. Su proximidad con la Universidad de Palermo y su intensa vida gastronómica explican la demanda constante.El precio promedio del metro cuadrado llegó a US$3684, con un incremento anual del 4,36% según reportes sectoriales. Además, las cocheras experimentaron un fuerte salto interanual del 16,67%, lo que revela el creciente atractivo del barrio.

La presencia estudiantil genera un círculo virtuoso: más movimiento, más comercios y mayor inversión. Esto impulsa no solo el valor del metro cuadrado sino también la ocupación de unidades pequeñas, ideales para jóvenes que buscan ubicación y conectividad.

El interés se expande: Palermo Hollywood, Las Cañitas y zonas comparables

Si bien Palermo Sur destaca por su auge, no es la única subzona con fuerte demanda.En comparación:

Palermo Hollywood : ~US$3773/m²

Las Cañitas : ~US$4350/m²

Almagro: ~US$2979/m²

Estas diferencias posicionan a Palermo Sur como un punto medio atractivo: más accesible que zonas premium, pero con el mismo nivel de actividad urbana.

Evolución de precios de alquiler: tendencia hacia la estabilidad

De acuerdo con un informe de Infobae, los alquileres en el AMBA mostraron subas diversas durante 2025, con incrementos de hasta 40% en departamentos, superando la inflación anual.Sin embargo, la oferta en 2026 es mayor, lo que moderó la aceleración de precios. En CABA, por ejemplo, la mediana del precio de alquiler para departamentos llegó a $16.197 por m².

Los barrios más consultados por los usuarios en las plataformas digitales incluyen Palermo, Olivos, Ramos Mejía y La Plata, lo que confirma el atractivo sostenido de estas zonas.

Qué pasa con los departamentos grandes

Mientras la demanda de unidades chicas se mantiene alta, la disponibilidad de propiedades amplias (4 ambientes y más) sigue siendo un desafío. Según Ámbito Financiero, alquilar una unidad grande en CABA supera los $820.000 mensuales, siendo Núñez el barrio más costoso con valores de hasta $1.365.800 por mes.

Este fenómeno responde a años de foco constructivo en departamentos chicos, lo que generó una oferta limitada para familias.

Buenos Aires sigue mostrando una demanda constante en zonas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a la vida universitaria, la gastronomía y los corredores de moda. Palermo y sus microzonas se afianzan como el corazón de este movimiento, ofreciendo alta rentabilidad para inversores y una ubicación codiciada para inquilinos.