El Gobierno busca acelerar con la segunda revisión del acuerdo con el FMI. Foto: X @KGeogieva

Encabezada por el viceministro José Luis Daza, una misión del Ministerio de Economía viajó a Estados Unidos para avanzar en la segunda revisión del programa entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El equipo, que arribó a Washington, busca resolver los aspectos técnicos pendientes y acelerar la firma del Staff Level Agreement, que sirve como paso previo para que el directorio del organismo de su visto bueno definitivo.

En esa línea, la delegación tiene como objetivo cerrar el entendimiento a nivel técnico para que el FMI de luz verde y así tratar el expediente argentino. En ese caso, el país accederá a un desembolso de US$1000 millones. La idea es que ese monto se sume a las reservas del Banco Central (BCRA).

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

En qué consiste la segunda revisión del acuerdo con el FMI

En concreto, la revisión trata el cumplimiento de las metas acordadas en el programa hasta el cierre de 2025. El Gobierno afirma que cumplió con la mayoría de dichos objetivos, con excepción de la meta de acumulación de reservas internacionales.

Por esta falta, el directorio del FMI concederá un nuevo “waiver” (perdón técnico) por el incumplimiento de esa meta, algo que ya había ocurrido en la revisión anterior.

Las reservas del Banco Central, el punto clave

Desde enero de este año, el BCRA inició una etapa de compras sostenidas de divisas en el mercado cambiario, en el marco de la “fase 4″ del programa monetario.

En lo que va del 2026, la entidad comandada por Santiago Bausili acumuló más de US$2000 millones de dólares. Cabe señalar que la meta anual es sumar entre US$10.000 y US$17.000 millones, según el nivel de remonetización de la economía y del volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Este martes, el Banco Central volvió a sumar dólares y las compras ya totalizan casi US$1.400 millones en lo que va del mes. Así, las reservas brutas provisorias ya superan los US$46.600 millones y alcanzan su nivel más alto en lo que va del año.