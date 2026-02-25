Qué pasará con el artículo de licencias por enfermedad a pesar de su eliminación:

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Libertad Avanza llevará el proyecto de Reforma Laboral al Senado el próximo viernes 27 de febrero para que sea aprobado. El proyecto de ley volvió a la Cámara Alta dado que el controvertido artículo por licencias de enfermedad fue eliminado, aunque desde el Gobierno consideran que debe ser modificado para tener los apoyos necesarios de los aliados más adelante.

En la propuesta original, si un empleado tenía un accidente o enfermedad no vinculada directamente a su trabajo que le impedía desempeñarse, sólo podría cobrar un porcentaje del salario mientras se encontrara en esa situación. Aunque el Gobierno anticipó que lo modificarían, Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta, remarcó que aún buscan terminar con las licencias “exageradas, abusivas” y “los certificados médicos truchos”.

¿Adiós a las licencias por enfermedad? Foto: Freepik.

Qué decía el polémico artículo 44 de licencias por enfermedad

El artículo 44 de la ley aprobada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señala que se pagará el 50% de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se eleva al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses. La reaparición de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifieste una vez transcurridos los dos (2) años.

Cuáles son los debates internos en el Senado

Abdala comentó que aunque la vicepresidencia del Senado debe ser ocupada por ley por la primera minoría, votaron viendo lo que era más razonable para ellos. José Mayans acusó al oficialismo de querer “atropellar” a la oposición, a lo que Abdala respondió: “Lo tienen que resolver entre ellos”.

La Libertad Avanza movió el tablero del Senado este 24 de febrero y le cedió la vicepresidencia del cuerpo a un sector del peronismo alineado con gobernadores dialoguistas. La jugada dejó al bloque opositor fuera del esquema de autoridades, algo inédito desde el regreso de la democracia en 1983: por primera vez, la principal fuerza opositora no tendrá un representante en la conducción de la Cámara alta.

Bartolomé Abdala Foto: NA

La banca quedó en manos de la senadora jujeña Carolina Moisés, dirigente del Partido Justicialista, quien reemplaza a la neuquina Silvia Sapag, referenciada en el kirchnerismo y que ocupó el cargo hasta diciembre.

Qué denuncia de la oposición

Desde la vereda opuesta, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans, denunció un “atropello” y habló de “falta de respeto institucional”. En esa línea, apeló a la historia: recordó el gesto de Raúl Alfonsín, quien tras su triunfo en 1983 convocó a sus adversarios y le ofreció a Ítalo Luder la presidencia de la Corte Suprema.

En medio de la tensión política, el puntano Bartolomé Abdala fue ratificado como presidente provisional del Senado. “Asumo esta responsabilidad con honor y consciente del deber que implica”, expresó. Y agradeció el respaldo del presidente Javier Milei y de las autoridades partidarias de La Libertad Avanza.

Ambos protagonizaron un tenso cruce. Foto: Captura de pantalla Senado Argentina

Por su parte, ya como vicepresidenta del cuerpo, Carolina Moisés aseguró que el espacio que integra “va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad que votaron los argentinos”. Además, reafirmó su “identidad peronista” y su compromiso con “el debate democrático y la defensa de los intereses de las provincias”.

El anuncio lo hizo Patricia Bullrich, titular del bloque de senadores libertarios, quien explicó que la decisión apunta a consolidar una mayoría de 47 legisladores. “Ofrecimos la vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría. Creemos que el Gobierno está construyendo gobernabilidad y sacando leyes muy importantes. Los senadores que acompañen esta propuesta reformista son quienes deben ocupar esos cargos”, sostuvo. Y subrayó que el lugar “correspondía al Partido Justicialista”, condición que “se respetó con la designación de la legisladora jujeña”.