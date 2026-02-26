Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

En marzo del 2026 llegan por lo menos siete aumentos confirmados. Aquellos son alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y la cuota de los colegios. Con precios diferenciales para capital y provincia en transporte.

Además, estos incrementos no solo impactarán en los gastos mensuales básicos, sino que también tendrán un efecto indirecto en el consumo general y en la planificación financiera de los hogares. Frente a este escenario, muchas familias deberán reorganizar prioridades, revisar contratos y evaluar alternativas para sostener su presupuesto en un contexto de presión sostenida sobre el costo de vida.

Alquileres. Foto: NA/Marcelo Capece.

Qué aumentos se vienen en el mes de marzo

Las prepagas aumentarán entre un 2,9% y 3,2% en sus cuotas, y también aplicará a los copagos. Los detalles pueden consultarse en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde se ven las tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Prepagas. Foto: NA

Por su parte, los alquileres que aún se rigen bajo la derogada ley aumentarán en un 33,80%, y el índice de contratos de locación (ICL) refleja que en febrero la suba fue del 34,6%.

En otro orden, las cuotas de los colegios privados subvencionados estatalmente subirán a un 6% en marzo en CABA. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, los gremios esperan acordar en los próximos días una suma similar a la porteña.

Aumentos en transporte en provincia

Los colectivos 200 en adelante de la provincia de Buenos Aires aumentarán un 4,9%:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;

Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27;

Viajes de 12 a 27 km: $924.

En el AMBA el aumento se registrará a partir del 16 de marzo en 104 líneas:

0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113

3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85

6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38

12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98

Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

Boleto Estudiantil. Foto: NA

Aumentos en transporte en CABA

Colectivos

En las 31 líneas de CABA el aumento será de un 5,1% y para SUBE registrada los montos quedarán en:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.

Recorrido de 3 a 6 km: $759,22.

Recorrido de 6 a 12 km: $817,72.

Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.

En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje subió 3,25% y pasó de $1320 a $1363 en marzo. Mientras, que el boleto sin sube registrada será de $1466,52.

Aumentos del subte Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Peajes en CABA

Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).

Aumentan los peajes Foto: IA/Canal26