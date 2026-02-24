AUH, ANSES. Foto: ANSES

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar todos los años el Formulario Libreta ante la ANSES. Este trámite es importante para acreditar que se cumplieron los requisitos exigidos y, además, para poder cobrar el 20% del beneficio que el organismo retiene mensualmente y que se paga una vez realizada la presentación.

La Libreta de la AUH funciona como un comprobante integral. Por un lado, certifica que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud y el calendario obligatorio de vacunación, datos que son completados por los centros de salud. Por otro, acredita la regularidad escolar, información que debe ser validada por la institución educativa correspondiente.

Libreta AUH de ANSES. Foto: ANSES.

Cambio en la regularidad escolar desde 2026

Desde el inicio del ciclo lectivo 2026, la Ciudad de Buenos Aires implementará nuevas pautas de asistencia para el nivel secundario. El límite de inasistencias anuales bajará de 25 a 20, habrá un máximo de cinco faltas por bimestre y ya no se contemplarán excepciones discrecionales.

Con este esquema, el seguimiento de la regularidad será más riguroso y sostenido a lo largo del año. Si un estudiante pierde la condición de regular, deberá participar en instancias de recuperación de contenidos durante el receso invernal o en el período comprendido entre diciembre y febrero.

ANSES. Foto: NA

Cómo impacta en la AUH

Estos cambios impactan directamente en las familias porteñas que perciben la AUH, ya que la Libreta se completa con los datos del ciclo lectivo en curso. Para cobrar el 20% retenido durante 2025, se tendrá en cuenta la asistencia escolar bajo las nuevas reglas de regularidad que comenzarán a regir en 2026.

La fecha límite habitual para presentar la Libreta de la AUH es el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, el trámite correspondiente al año anterior fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2026 mediante la Resolución 382/2025. Hasta el momento, la ANSES no informó cuándo habilitará la carga y entrega de la Libreta correspondiente a este año, aunque se estima que podría ser hacia fines de marzo o principios de abril.