Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI arranca marzo con una novedad muy esperada por millones de usuarios bonaerenses: la promoción para comercios de cercanía —incluidas carnicerías, granjas, pescaderías y almacenes— se amplía y ahora estará disponible de lunes a viernes, con un 20% de descuento y un tope semanal de $5.000.

Esta modificación busca brindar mayor flexibilidad y facilitar que las familias puedan organizar mejor sus compras durante la semana.

Hasta febrero, este beneficio solía concentrarse en días puntuales, lo que generaba demoras y hacía que muchas personas no llegaran a aprovechar el tope. Con el nuevo esquema, el ahorro se desestacionaliza y se adapta al ritmo cotidiano: quienes usen la app podrán distribuir sus compras de lunes a viernes y alcanzar el reintegro realizando un gasto de $25.000 semanales.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Más beneficios activos durante marzo

Además de la gran novedad en comercios de barrio, Banco Provincia confirmó un calendario completo de promociones que cubre la mayoría de los rubros esenciales: alimentos, salidas, ferias, universidades, librerías, farmacias y más.

A continuación, los descuentos más destacados para este mes:

1. Gastronomía

– 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana.

Ideal para almuerzos y cenas familiares sin desbalancear el presupuesto.

2. Full YPF

– 25% de descuento los fines de semana en tiendas Full (no incluye combustibles).

– Tope: $8.000 por semana.

3. Ferias y Mercados Bonaerenses

– 40% de descuento todos los días, tope semanal de $6.000.

Una opción para comprar productos frescos al menor precio posible.

4. Universidades bonaerenses

– 40% de descuento diario, también con tope semanal de $6.000.

Un beneficio clave para estudiantes que compran dentro de los campus.

5. Librerías

– 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.

– Acumulable con la promo de comercios de cercanía si el comercio cumple ambos rubros.

6. Farmacias y perfumerías

– 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.

– También acumulable con el beneficio de cercanía.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Por qué este cambio es tan importante

La ampliación de días en comercios de cercanía llega en un momento clave, coincidiendo con el inicio de clases y la necesidad de optimizar el presupuesto familiar.

Con este ajuste, un usuario puede ahorrar hasta $20.000 por mes solo en este rubro, si aprovecha el beneficio todas las semanas.

Además, al distribuir el consumo en cinco días en lugar de uno o dos, se reduce la saturación en los comercios y se vuelve más accesible alcanzar el tope, especialmente para quienes trabajan o tienen horarios poco flexibles.

Dónde consultar el detalle completo

Banco Provincia publicará desde el 2 de marzo la agenda completa de beneficios en sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y X, donde también figuran los comercios adheridos y condiciones de cada promoción.