La importancia de los chequeos médicos de los más pequeños. Foto: Unsplash.

El Plan SUMAR+ es parte de una política pública sanitaria de Anses que pretende garantizar el acceso gratuito a controles médicos, vacunas y seguimiento de temas de salud para personas sin obra social o plan de medicina prepaga. A diferencia de otros beneficios sociales, no se trata de una prestación económica, sino de una forma de fortalecer el sistema de salud pública.

A través de este esquema, el Estado pretende financiar a los establecimientos sanitarios según la cantidad de personas inscriptas y las prestaciones realizadas. En este sentido, no se le otorga dinero directamente al beneficiario, sino que los recursos se transfieren a los centros de salud para mejorar los equipamientos, la infraestructura y la calidad de atención.

El Plan SUMAR+ está dirigido a personas que no tienen cobertura formal de salud. Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Mujeres embarazadas.

Niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años.

Mujeres hasta los 64 años.

Personas adultas sin obra social ni prepaga.

Cómo acceder al Plan SUMAR+

La inscripción al programa es obligatoria para quienes perciben de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 5 años y la Asignación por Embarazo.

Además, las familias que reciben la AUH pueden acceder al Complemento por Cuidados de Salud, un pago anual destinado a niños de hasta 3 años, siempre que acrediten los controles sanitarios correspondientes mediante la presentación de la Libreta AUH completa.

Paso a paso: así puedes inscribirte en el programa SUMAR+

La inscripción al Plan SUMAR+ se realiza de forma presencial en el centro de salud o hospital público más cercano al domicilio, presentando el DNI.

Para verificar si estás inscripto, podés:

Ingresar al sitio oficial del Plan SUMAR+ dentro del portal del Gobierno nacional. Consultar la constancia de inscripción completando el número de DNI y el código de seguridad solicitado.

Libreta de Asignación Universal Foto: Foto generada con IA

Qué es el Programa SUMAR+

El programa Sumar+ es una política pública del Ministerio de Salud de la Nación destinada a contribuir al acceso efectivo y equitativo a un conjunto de servicios de salud priorizados para la población que no cuenta con una cobertura formal de salud, indica el Gobierno en su web oficial.

Entre sus objetivos, Sumar+ busca optimizar el acceso, la calidad y la continuidad de la atención sanitaria, promoviendo la prevención y el cuidado integral de las personas a través de indicadores sanitarios clave como el seguimiento del embarazo, la salud infantil y adolescente, el control de enfermedades no transmisibles crónicas y la detección y tratamiento oportuno de distintas patologías, entre otros.

El programa utiliza un modelo de financiamiento basado en resultados, incentivando a las jurisdicciones a cumplir metas sanitarias específicas que aseguren una atención de calidad y el uso eficiente de los recursos disponibles.

Sumar+ busca fortalecer el desarrollo de un sistema de salud más eficiente y sostenible, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios de calidad para quienes dependen exclusivamente de la cobertura pública.

Montos AUH y otras asignaciones de Anses para febrero de 2026

Estos son los valores actualizados de las principales asignaciones vinculadas:

AUH

Asignación Universal por Hijo: $129.096

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $420.354

Asignación Familiar por Hijo: $64.554

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210.186

Asignación por Cuidado de Salud Integral

El monto es equivalente al de la Asignación Universal por Hijo y por Hijo con Discapacidad, según corresponda.

Asignación por Embarazo