El Gobierno actualizó los costos y subsidios para empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los meses de febrero, marzo y abril con el objetivo de garantizar el pago del incremento salarial a los choferes.

La medida dirigida al transporte de pasajeros, que fue instrumentada mediante la Resolución 16/2026 en el Boletín Oficial, garantiza los fondos para cubrir los aumentos salariales acordados recientemente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Qué dice la nueva normativa

En la normativa, la Secretaría de Transporte actualizó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La actualización corresponde a los períodos de febrero, marzo y abril de 2026, siendo este último aplicable para los períodos mensuales subsiguientes “hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.

El principal disparador del reajuste de costos de la actividad, que servirá de base para el cálculo de los subsidios, fue el acuerdo paritario celebrado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias a fines de enero.

De esta manera, el ajuste en las compensaciones tarifarias que el Estado le otorga a la empresas servirá para garantizar los fondos necesarios que permitan hacer frente a los incrementos en el salario básico, viáticos y las gratificaciones extraordinarias acordadas hasta abril de este año.

Qué otras actualizaciones de precios se dan en este marco

Además del factor salarial, el nuevo cálculo de costos también contempla la actualización integral de todas las variables que afectan al transporte automotor de pasajeros

Combustibles y tasas: se actualizó el precio del gasoil y los valores de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

Mantenimiento y reposición: hubo un ajuste en los precios de insumos básicos y en el valor del parque móvil (chasis y carrocerías).

Seguros: se elevó el valor reconocido de las pólizas de responsabilidad civil por unidad.

Al mismo tiempo, la resolución incorporó una ponderación específica para las unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) y energía eléctrica, tras un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Cómo afrontará el Estado los costos

El texto oficial determinó que las nuevas compensaciones tarifarias "serán afrontadas con recursos propios del Estado Nacional, en función del ámbito geográfico en que se prestan los servicios públicos de transporte automotor.

Asimismo, precisó que los fondos para afrontar la actualización saldrán del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y con recursos del Presupuesto General que se transfieran al Fideicomiso del Banco Nación.