Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

Mientras el Gobierno argentino buscó aprovechar la Argentina Week en Nueva York para mostrar avances económicos y atraer inversiones, las reacciones no fueron uniformes. Las grandes multinacionales exhibieron entusiasmo por el potencial del país, pero economistas y consultores locales mantienen una visión mucho más cautelosa, especialmente en torno al frente cambiario y la estabilidad financiera.

Lo ocurrido en la sede de JP Morgan, donde funcionarios, ejecutivos y referentes del mercado internacional analizaron el rumbo económico argentino, revela un contraste claro: expectativas positivas desde afuera, pero alertas fuertes desde adentro.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Optimismo entre inversores internacionales: “Argentina es una oportunidad única”

Durante el encuentro, el ministro de Economía Luis Caputo resaltó que el país atraviesa un proceso de estabilidad macroeconómica impulsado por decisión política y no por una crisis, algo que —según planteó— marcaría una diferencia clave frente a ciclos previos. Caputo sostuvo que Argentina se perfila como “el país que mejor va a evolucionar en los próximos 30 años” y enfatizó que hay inversiones en camino que podrían convertirse en un game changer para la economía local.

Este optimismo fue compartido por parte del público corporativo internacional, que valoró el giro pro-mercado del Gobierno y las posibilidades de retorno a mediano plazo. Sin embargo, este clima favorable no es plenamente compartido por quienes observan de cerca los desequilibrios domésticos.

Cautela entre economistas locales: confianza dañada y riesgos persistentes

Para analistas como Salvador Vitelli, director de Research de Romano Group, el entusiasmo externo no elimina el problema de fondo: la desconfianza internacional construida durante años. Vitelli señaló que el pasado económico argentino condiciona a los inversores, especialmente luego de episodios como la transición 2019 entre Macri y Fernández, donde varios fondos no residentes sufrieron pérdidas.

Según economistas locales, aún persisten:

Restricciones cambiarias difíciles de levantar en el corto plazo

Falta de claridad en el esquema monetario y cambiario futuro

Riesgo de inestabilidad financiera si no avanza la consolidación fiscal

La sensación general es que, si bien hay avances, Argentina todavía no logró reconstruir la credibilidad suficiente como para que el flujo de inversiones masivas sea sostenido.

El presidente convocó a diez mandatarios provinciales aliados al Gobierno para la inauguración de la Argentina Week. Foto: Prensa Gobierno

El contexto internacional: informes que elogian el programa, pero advierten riesgos

El contraste observado en Nueva York no ocurre en el vacío. Informes recientes del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) describen el plan económico argentino como “uno de los más ambiciosos de la historia reciente”, destacando el orden fiscal, la acumulación de reservas y la desaceleración de la inflación.

Sin embargo, el propio IIF también advierte sobre:

La necesidad de reformas estructurales profundas

La importancia de institucionalizar el equilibrio fiscal

La fragilidad del proceso si no se consolidan las expectativas de mercado

En otras palabras: logros importantes, pero piso resbaladizo.

Señales mixtas: ajuste rápido, inflación en baja, pero dudas sobre sostenibilidad

Otros análisis internacionales remarcan que el Gobierno logró una rápida reducción de la inflación, mediante un ajuste fiscal agresivo y control cambiario, pero todavía se desconoce si estos resultados serán sostenibles.

Entre los puntos críticos que señalan:

La caída del poder adquisitivo en los sectores más vulnerables

La contracción inicial de la actividad económica

Las dudas sobre la reforma monetaria y el rol futuro del Banco Central

Esto refuerza la idea de que el camino hacia la estabilización es real, pero todavía frágil y lleno de incógnitas.

¿Por qué las multinacionales ven oportunidades que los economistas no ven?

El entusiasmo del sector corporativo internacional responde a factores como:

Expectativa de mayor apertura económica

Potenciales beneficios fiscales y regulatorios

Sectores estratégicos (energía, minería, tecnología) con fuerte upside

Un Gobierno decidido a mostrar compromiso con la disciplina fiscal

Los economistas locales, en cambio, observan:

Riesgo cambiario todavía alto

Falta de previsibilidad normativa

Fragilidad social producto del ajuste

Un sistema financiero que aún no recupera solidez

El resultado es un desfasaje de percepciones: quienes miran desde afuera se concentran en el mediano-largo plazo; quienes analizan desde adentro conocen la volatilidad estructural que puede frenar cualquier boom inversor.

Optimismo moderado, desafíos gigantes

La Argentina Week dejó una postal clara: la Argentina genera interés, pero también genera dudas. El Gobierno exhibió avances y recibió elogios, pero los analistas económicos siguen marcando riesgos importantes.

El desafío para los próximos meses será demostrar que la estabilidad no es solo un momento —ni una narrativa para el exterior— sino una tendencia consolidable, capaz de convencer tanto a multinacionales como a economistas locales.