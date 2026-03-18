Quiénes cobran hoy, miércoles 18 de marzo. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos correspondiente al mes de marzo, brindando información clave para millones de beneficiarios en todo el país. Como cada jornada, el organismo detalla quiénes perciben sus haberes según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Este miércoles 18 de marzo, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales pueden consultar si les corresponde cobrar, en base al calendario oficial difundido por ANSES. A continuación, el detalle completo de pagos y montos actualizados para este mes.

ANSES: quénes cobran hoy Foto: anses

Quiénes cobran hoy, miércoles 18 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 7.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH): documentos terminados en 7.

Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 6.

SUAF ANSES: documentos terminados en 7.

Asignación por Prenatal y por Maternidad: documentos terminados en 6 y 7.

Además, continúan los pagos de:

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documentos, con plazo hasta el 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): todas las terminaciones de documentos, también hasta el 10 de abril.

Montos de jubilaciones y pensiones en marzo

De acuerdo con lo informado por ANSES, los haberes actualizados para marzo son los siguientes:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación máxima: $2.487.063,95

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649,34

Prestación Básica Universal (PBU): $169.075,53

Jubilación mínima de ANSES: el nuevo monto confirmado para abril 2026

Según indicó el ANSES, la jubilación mínima pasó de $369.493 a $380.208. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $450.208.

Trámites para la jubilación Foto: Foto generada con IA

Jubilados y pensionados: ¿cómo queda la escala salarial tras el aumento?

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $380.208. De mantenerse el bono de $70.000, el total pasará a ser de $450.208.

Jubilación máxima : $2.567.971. Cabe señalar que quienes se encuentran en este grupo no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $304.167 y un total de $374.167 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $266.147. Sumando el bono, el depósito llega a $336.147.

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $380.208.

Es importante recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en abril continúe este beneficio.