Aumenta el precio del petróleo Foto: Foto generada con IA

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a golpear con fuerza a los mercados energéticos internacionales. Entre ataques cruzados, daños en instalaciones críticas y advertencias sobre una posible escalada bélica, el precio del petróleo superó nuevamente los USD 110 por barril, un nivel que no se veía desde el estallido de conflictos previos en la región.

Según datos recientes, el Brent llegó a negociarse entre USD 111 y casi USD 120, dependiendo de la fuente y del momento del día, impulsado por nuevos ataques a infraestructuras clave en Qatar, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

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Ataques a instalaciones energéticas: el epicentro de la crisis

El repunte del crudo se explica principalmente por una serie de ataques directos contra instalaciones petroleras y gasíferas que son esenciales para el suministro mundial:

Ras Laffan, en Qatar , el mayor hub de exportación de GNL del mundo, sufrió “extensos daños” tras un ataque con misiles atribuido a Irán. Las imágenes mostraban incendios y operaciones de emergencia durante varias horas.

En respuesta, Qatar denunció la agresión como un “peligroso nivel de escalada”, mientras advertía sobre posibles interrupciones adicionales en el suministro global.

Instalaciones en Emiratos Árabes y Kuwait también fueron afectadas por drones y escombros de misiles interceptados, lo que obligó a suspender temporalmente algunas operaciones petroleras.

A su vez, Arabia Saudita informó haber interceptado múltiples misiles dirigidos a refinerías cerca de Riad y el Mar Rojo.

La cadena de ataques responde a una escalada tras la ofensiva israelí contra el campo gasífero iraní de South Pars, el mayor del mundo. Irán advirtió que todos los centros económicos regionales “son ahora objetivos legítimos” si continúan las agresiones contra su infraestructura energética.

Impacto inmediato en los mercados globales

Las consecuencias no tardaron en sentirse:

El petróleo se dispara

Brent Crude trepó entre 3% y 7% en una sola jornada, moviéndose entre USD 111 y USD 114,66 , incluso rozando USD 119 en algunos momentos del mercado.

WTI , el crudo estadounidense, cotizó entre USD 96 y USD 98,6 , con alta volatilidad.

El Murban, referencia clave en Medio Oriente, tocó los USD 116,8, uno de sus valores más altos del año.

Gas natural también en alza

Los precios del gas se dispararon en Europa más de 16%, mientras que en Estados Unidos subieron casi 4%, reflejando temores sobre un potencial colapso del suministro de GNL.

Ataque de Irán sobre refinería de gas natural de Qatar. Foto: REUTERS

Un conflicto que amenaza la economía mundial

El cierre parcial del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 40% del petróleo transportado por mar, aumentó los riesgos de desabastecimiento global. Irán declaró la zona “insegura para navegar”, lo que podría agravar la crisis energética si continúa la escalada.

Frente al panorama, la Agencia Internacional de Energía (IEA) anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor cifra en sus 50 años de historia. Sin embargo, analistas advierten que el impacto podría ser limitado si la tensión bélica no disminuye.

Expertos del sector consideran que, si se mantienen los ataques o se amplían a nuevas instalaciones, el precio del Brent podría escalar entre USD 130 y USD 160 por barril, afectando inflación, transporte, costos logísticos y producción global.

¿Qué puede pasar en los próximos días?

Las próximas 72 horas serán decisivas. En el mercado se observan tres escenarios posibles:

Escalada regionalPodría llevar el crudo a niveles históricos, complicando aún más el comercio global. Tregua táctica internacionalReduciría la volatilidad, aunque los precios permanecerían altos por semanas. Nuevos ataques cruzadosEl peor escenario: mayor destrucción de infraestructura, interrupción del comercio marítimo y riesgo de crisis energética mundial.

El petróleo volvió a superar los USD 110 en un contexto de máxima tensión geopolítica. Los ataques en Medio Oriente están reconfigurando el mapa energético mundial y generando temores de una crisis mayor si la región continúa al borde del conflicto.

A medida que los precios siguen escalando, el impacto no solo golpea a los mercados, sino también a la economía global, con riesgos sobre el crecimiento, la inflación y el abastecimiento energético.