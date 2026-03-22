VTV. Foto: gba.gob.ar

La provincia de Buenos Aires agregó un nuevo requisito en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para quienes tengan el turno del trámite. Ahora, los usuarios deberán pagar la VTV varios días antes de asistir.

El cambio rige en varias sedes que ahora funcionan como centros de prepago. Esto significa que los usuarios ya no podrán pagar en el lugar el día del turno, sino que deberán hacerlo antes a través de la página web oficial.

El nuevo requisito, según el Ministerio de Transporte, es para mejorar la “accesibilidad y transparencia”. Además, tienen el objetivo de ordenar la atención en las plantas y reducir las demoras a la hora de realizar el trámite.

Trámite que todo conductor debe realizar Foto: Ciudad de Buenos Aires

Cómo es el nuevo método de pago de la VTV

Desde la web oficial de la Verificación Técnica Vehicular informaron que “la mayoría de las plantas funcionan con sistema prepago”. Esto significa que se debe pagar con anticipación y se puede realizar con tarjeta de débito, crédito o código QR. Cabe destacar que las plantas locales funcionan con sistema prepago.

Por otro lado, aclararon que hay disponibles plantas con sistema híbrido, donde todavía se puede abonar en el lugar. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte aclararon que el objetivo es extender el preparo en todas las sedes.

¿De cuánto es la sanción por circular sin VTV en marzo 2026?

Manejar sin tener la VTV al día durante marzo de 2026 puede implicar el pago de montos muy elevados. En la provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija se estableció en $1.896, por lo que las multas por esta infracción van desde $568.800 hasta $1.896.000. Cabe señalar que el precio depende de qué tan grave sea la falta y de los antecedentes del conductor.

En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Unidad Fija es de $949,99, mientras que la sanción por no tener la oblea vigente ronda entre los 400 UF, es decir, unos $380.000.

En ese contexto, realizar la VTV resulta no solo más correcto, sino también más económico. Es que para realizarle el control a un vehículo liviano de hasta 2.500 kg, cuesta un estimado de $97.057,65 en PBA y $63.453 en CABA.

Trámite de la VTV. Foto: GCBA.

¿Qué pasa si viajas con la VTV vencida?

Circular con la Verificación Técnica Vehicular vencida trae consigo varias consecuencias que van más allá de la multa económica. En el caso de que las autoridades de tránsito frenen a un conductor en infracción, pueden retener su licencia. Además, el vehículo puede quedar inhabilitado para circular hasta que se regularice la situación.

Por otro lado, existe la posibilidad de sufrir una multa de hasta $1.896.000 en el caso de que haya un accidente o siniestro vial. En estos casos, las compañías de seguros pueden rechazar la cobertura por falta de mantenimiento, por lo que el dueño del auto se deberá hacer cargo de los costos por los daños.

¿Cómo y cuánto sale tramitar la VTV en marzo 2026?

Para tramitar la VTV se debe solicitar turno (lo ideal es sacarlo el mes anterior al del vencimiento). Para ello, entrar a suvtv.com.ar/turnos en CABA o vtv.gba.gob.ar en PBA, completar el formulario, elegir planta, fecha y horario, y pagar la reserva.

Una vez pedido el turno, llevar el vehículo a alguna de las plantas de revisión habilitadas, en donde le realizarán una inspección -no suele tardar más de 20 minutos- en busca de problemas mecánicos capaces de causar siniestros viales y/o contaminar por demás.

Durante la revisión, el conductor debe quedarse dentro del auto y seguir las indicaciones del personal, como avanzar, retroceder, acelerar, etc. Además, debe presentar la documentación obligatoria al día, mostrar que todos los cinturones de seguridad funcionen y estén en buen estado, que el matafuegos tiene carga y no está vencido, que lleva a bordo un botiquín y balizas.

Trámite VTV. Foto: Ciudad de Buenos Aires

En la VTV se controla:

Luces: que estén en buen estado y sin faltantes.

Chasis: el paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y chasis.

Escape: la emisión de gases, humo y ruido.

Frenos: la eficacia de los frenos de servicio y del freno de mano.

Neumáticos: chequear el dibujo y las llantas.

Suspensión: los amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión.

Dirección y tren delantero: la caja de dirección, ruedas, rótulas y barra de dirección.

Seguridad y emergencia: el apoyacabezas, cinturones de seguridad, matafuegos y balizas.

El valor de la VTV para los autos es de $63.453,61, mientras que para las motos es de $23.858,78. De todas maneras, los montos se pueden abonar con varias tarjetas de crédito o en efectivo a través de agencias de las redes Rapipago o Pago Fácil.

En tanto, no deben pagar la verificación los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios. También quedan exentas personas con discapacidad titulares de un vehículo o bien sus allegados (ya sean sus padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes).

*Cabe señalar que, en caso de que sean propietarios de más de una unidad, se los beneficia con exención del pago de un solo vehículo.